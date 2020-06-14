今日熱話：台恐掀報復式罷免 「罷韓祖師爺」：將無一成功

被台灣網民稱為「罷韓祖師爺」的綠黨創黨召集人、台灣大學教授高成炎，1994年曾發動罷免韓國瑜在內的4位撐核國民黨立委，但失敗告終。高成炎對本報表示，這次罷韓的結果是他意料之中，「很久之前我就說這次一定通過」。

韓國瑜被罷免引發部分藍營支持者及「韓粉」不滿，揚言提出「報復式罷免」。台灣掀起「罷免潮」，大批網民在網上號召罷免多名市議員、立委（見表），部分已展開罷免聯署。但高成炎卻斷言，這些罷免提案「沒有一個會成功」。「罷免沒那麼簡單，非常困難」。實際上，蒐集聯署並非想像中容易，需要人手長時間擺街站動員；加之聯署不像選舉不記名投票，登記需要詳細的個人資料，「出來登記就是反對者，這很sensitive」，「民間團體信息安全未必做得好，很多人會有顧慮，你想連政府都會被hack」。

未按比例下調 罷市議員難於市長

在上榜罷免目標中，時代力量高雄市議員黃捷被當「頭號戰犯」。從制度上看，罷免市議員卻或許比市長更加困難。由於台灣現行《公職人員選舉罷免法》對複數選區（一個選區選出兩個或以上議席）沒有按比例下調投票率門檻，以黃捷為例，便出現「1.8萬票當選、罷免要7萬票」的情况。高成炎認為，「報復式罷免」跨過聯署門檻沒問題，但要成真很難，「議員能選上有他的民意基礎」。

學者：國民黨為轉移怒火非罷不可

台灣中山大學政治學研究所特聘教授廖達琪則形容，現時是「遍地烽火、重點燃燒」，國民黨也陷入「非罷不可」的困境，否則韓粉的怒火「好像會燒回自己」。幾名上榜者中，她分析王浩宇的可操作性大，因其風評較差，而黃捷在網絡和年輕族群中形象正面，「藍營應該也在評估」。

網傳綠營下個目標是台北市長柯文哲，廖達琪認為不切實際，「反對黨可以去干擾，執政黨搞得烽煙四起不是明智之舉」。

明報記者 劉曉宇