浙液化氣運載車爆炸 夷平樓房14死

升起蘑菇雲 有車疑遭炸至半空

據「溫嶺發布」消息，昨日下午4時40分左右，瀋海高速公路（遼寧瀋陽-海南海口）溫嶺市大溪鎮良山村附近高速公路上，一輛液化石油氣運載車爆炸衝出高速公路。網上流傳的影片可見，爆炸瞬間發出巨響，後升起淡黃色蘑菇雲，事故現場濃煙滾滾，多輛私家車被燒着。有車cam拍攝到，疑似私家車的物體在爆炸瞬間從爆炸中心彈出，在空中飛過。網民提供圖片顯示，爆炸附近樓房幾近夷為平地。有目擊者稱，衝擊波震碎大量房屋玻璃。

初步勘察，爆炸車輛為液化石油氣運載車，從寧波開往溫州，在高速公路和國道交接的岔路發生爆炸。截至今日0時20分，爆炸已造成14人死亡，166人留醫。事發地附近多處高速公路入口已關閉，實施分流。溫嶺市及台州市已啟動應急處置預案，62車共316名官兵和6隻搜救犬到場搶救。

公安部派工作組調查處置

據公安部交通管理局晚11時通報，炸飛的運載車砸塌路側的一間廠房並發生第二次爆炸。接報事故後，公安部高度重視，要求當地公安機關全力配合做好應急處置和傷員救治，並派出工作組趕赴現場指導事故調查處置工作。