浙液化氣運載車爆炸 夷平樓房14死

【明報專訊】浙江溫嶺市一高速出口附近昨日下午一輛液化石油氣運載車發生爆炸，波及周邊房屋及車輛，附近樓房幾近夷為平地。截至今日0時20分，爆炸已造成14人死亡，166人留醫。
升起蘑菇雲 有車疑遭炸至半空
據「溫嶺發布」消息，昨日下午4時40分左右，瀋海高速公路（遼寧瀋陽-海南海口）溫嶺市大溪鎮良山村附近高速公路上，一輛液化石油氣運載車爆炸衝出高速公路。網上流傳的影片可見，爆炸瞬間發出巨響，後升起淡黃色蘑菇雲，事故現場濃煙滾滾，多輛私家車被燒着。有車cam拍攝到，疑似私家車的物體在爆炸瞬間從爆炸中心彈出，在空中飛過。網民提供圖片顯示，爆炸附近樓房幾近夷為平地。有目擊者稱，衝擊波震碎大量房屋玻璃。
初步勘察，爆炸車輛為液化石油氣運載車，從寧波開往溫州，在高速公路和國道交接的岔路發生爆炸。截至今日0時20分，爆炸已造成14人死亡，166人留醫。事發地附近多處高速公路入口已關閉，實施分流。溫嶺市及台州市已啟動應急處置預案，62車共316名官兵和6隻搜救犬到場搶救。
公安部派工作組調查處置
據公安部交通管理局晚11時通報，炸飛的運載車砸塌路側的一間廠房並發生第二次爆炸。接報事故後，公安部高度重視，要求當地公安機關全力配合做好應急處置和傷員救治，並派出工作組趕赴現場指導事故調查處置工作。