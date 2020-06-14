美媒：蓬佩奧「密謀」夏威夷晤華高官 緩解關係 楊潔篪料率中方團隊

國務院拒評 駐美使館未回應

Politico引述兩名不願具名知情人士透露，蓬佩奧正在「悄悄」制定計劃，到夏威夷見中國官員，有關安排尚未最終確定。美國國務院拒絕置評，中國駐美大使館未回應。報道特別提到，夏威夷會面將緊隨北京訂立「港區國安法」的行動，而美國總統特朗普雖將對抗中國作為其尋求連任競選策略主軸，但也會優先處理經濟復蘇，華府內部尤其關注北京可能不會落實第一階段貿易協議。

《南華早報》亦引述一名消息人士稱，楊潔篪與蓬佩奧將分率代表團在夏威夷會晤，相關細節和日程仍未決定。1月15日，中國國務院副總理劉鶴與特朗普在華盛頓簽署貿易協議，之後兩國再無高層面對面的來往，不過國家主席習近平與特朗普分別於2月7日和3月27日通過電話。報道指出，夏威夷會面將試圖緩解中美關係陷入數十年來最低點的局面，兩國近期在新冠疫情、香港問題、美國反種族主義及反警暴示威、在台海及南海的軍事活動等方面互相施壓。

華學者：倘成行證未受口水戰影響

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對《南華早報》指出，如果會面成行，意味中美高層溝通未受兩國的「口水戰」破壞，但一輪會談不可能為雙方在各條戰線的緊張關係降溫。

本報翻查資料發現，楊潔篪去年8月13日突然飛赴紐約與蓬佩奧閉門會晤，外界估計是與香港反修例運動有關。去年12月7日，楊潔篪與蓬佩奧通話，批評美方允許「香港人權與民主法案」成法，及通過「2019年維吾爾人權政策法案」，美官員多次發表歪曲、攻擊中國政治制度和內外政策的言論。楊潔篪強調，中方將堅定不移捍衛國家主權、安全、發展利益，任何人都不能指望中國吞下損害自身利益的苦果。

爆疫後美卿三電楊潔篪

疫情爆發以來，蓬佩奧與楊潔篪今年至少三度通話，根據中國官方新聞稿，3次通話楊都是「應約」，意即蓬佩奧主動致電，分別為1月29日、3月16日及4月15日，其間被認為經歷了美就疫情慰問到「大吵一架」，再氣氛緩和的過程。

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