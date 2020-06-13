京再增兩確診 六大街市關閉

北京繼11日新增1宗本地新冠肺炎確診病例，打破56天零確診紀錄後，昨日官方再通報豐台區新增2人確診，患者均為中國肉類食品綜合研究中心員工，其中1人近兩周曾到青島出差。

北京11日及昨日確診的3人，都曾去過豐台區的新發地菜市場，其中中國肉類食品綜合研究中心員工還在新發地和京深海鮮市場執行抽檢任務。目前確診者所在的小區和單位已實行封閉式管理，而北京六大批發市場已全部或部分暫停營業。另外，北京亦暫停原定下周一（15日）小學一至三年級學生復課的安排。北京市體育競賽管理中心昨發出緊急通知，稱根據北京市疫情防控形勢的變化，全市自即日起暫停舉辦各類體育賽事活動。恢復時間及安排將另行通知。

新發地市場驗出新冠病毒

《新京報》報道，新發地批發市場董事長張玉璽昨晚表示，新發地市場蔬菜、水果大廳今日將照常營業。同時他指出，相關部門抽檢時從切割進口三文魚的案板（砧板）中檢測到了新冠病毒，而該產品的貨源來自京深海鮮市場，「目前新發地市場涉及三文魚的9名相關人員已接受新冠病毒檢測，結果暫呈陰性，目前均處於隔離中。」

廣州現污渠傳播 4家庭8人感染

《新快報》報道，廣州市疾病預防控制中心副主任袁俊昨在市防疫記者會上稱，在調查一條「城中村」的傳播個案中，發現最早出現2宗個案的住所後方，有兩棟住宅亦陸續出現確診個案。惟來自另外3個家庭的6名確診者，均未曾與最早確診的同一家庭中的2名患者接觸，而且兩棟樓為背靠背，之間亦沒有窗戶。

疾控中心之後到現場勘察，發現首2宗病例的2樓家中，其中一條屎渠與地面接口有一個10厘米的破洞。而當局調查期間遭遇暴雨，人員隨即觀察雨水流向，發現糞水經破洞隨雨水流到其他地方，污染到下層地面，並擴散到地勢較低、另外3家病人所居住的兩棟樓。調查人員在4家感染者家中的鞋底及一輛單車的輪胎上，均檢驗出病毒，而且個案中的感染者回到家後都不換鞋，說明他們可能透過鞋底把病毒帶到家中。

（抗疫新階段）