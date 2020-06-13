北京聞風：全國人口普查將啟 為應對老齡化準備 ／文：鍾鳴九

多地「預演」 首查身分證號碼

河南省人普辦副主任李鑫稱，河南是全國最大人口省份，佔全國8%。綜合試點是將整個普查流程做一次，發現問題時制訂方案，待全國普查開始，在全國推廣。據悉是次全國普查主要查人口出生變動情况，包括姓名、居民身分號碼、性別、年齡、民族、教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房等。為提高數據質素，此次將首次採集普查對象的身分證號碼。

普查對象主要是在啟動普查時在中國境內的人，以及在中國境外但未定居的中國公民，在境內短期逗留的境外人員則不包括在內。同時，在境內居住的港澳台居民和外國人，也屬於今次普查的普查對象。這與上次相同。

北京學者表示，過去10年間，中國社會經濟形勢發生很大變化，及時做人口普查，查清人口數量、結構、分佈等方面的最新情况，既是制定和完善未來收入、消費、教育、就業、養老、醫療和社會保障等政策措施的基礎，也為教育和醫療機構佈局、兒童和老年人服務設施建設等提供決策依據。同時，中國經濟正處於轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，尤受新冠疫情影響，提振經濟成核心目標；查清人口、以及相關需求結構、城鄉結構、區域結構、產業結構等實况，有助為應對後疫情時期。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍稱，目前中國已形成一個家庭4個老人、一對夫妻、一子女的「421」人口格局：每一代比上一代人口少一半。從2012年起，中國每年勞動力減少兩三百萬，現在勞動力不是過剩，而是短缺。他又指出，當前中國人口正面臨結構性失衡問題：人口增速放緩，老齡化加劇，出生持續減少，育齡婦女人數亦見下降；其中尤以老齡化特別嚴重，相關調查預計，今年獨居老人和空巢（子女長大離家後父母獨居過活）老年人將增至1.18億人左右。

勞動力減 空巢老人料增至1.2億

據預測，未來40年內，中國會達到人口老齡化高峰，也是經濟壓力的高峰期，社會發展將承受空前壓力。如何依靠全國人口普查的資料，科學施策，化壓力為增長新動力，或是人口普查的現實意義。

／文：鍾鳴九