中國軍官洛杉磯被捕 涉刺探實驗室資料

入境稱科研人員 作供認軍官

法新社引述三藩市聯邦檢察官辦公室與聯邦調查局（FBI）辦公室發表聯合聲明說，中國科研人員王欣是在準備登機返天津時被捕。據報，王欣2019年3月入境美國，當時聲稱是醫學研究員，想在加州大學三藩市分校從事科研工作。美方官員說，海關與邊境保護局探員在機場向他問話時，他承認是解放軍軍官，受僱於一間軍方大學實驗室。

根據法庭文件，王欣向探員表示，其中國上司指示他觀察加州大學三藩分校實驗室的佈局設計，並帶回資料，以在中國複製同樣設計；王欣告訴他的指導教授，他已在中國實驗室複製該教授的部分研究。王欣被控簽證欺詐，倘罪成將面臨最高10年監禁與罰款25萬美元（約194萬港元）。

京斥政治迫害：事主僅醫生

外交部發言人華春瑩昨被問及此事時表示，美方以所謂軍方背景理由拘捕回國中國留學人員，是對中國留學人員合法權利的嚴重侵害，是「赤裸裸的政治迫害」。她稱，美方強調「軍官」背景，就是要把中方有關人員妖魔化、標籤化，「據我所知，王欣只是心血管疾病方面的醫生，我看不出來他怎麼會危害美國國家利益或安全」，敦促美方立即糾正錯誤。