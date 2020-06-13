美提「太平洋威懾倡議」 劍指中國 參院軍委會通過《國防授權法》 深化美台關係

中央社報道，美國新一份《國防授權法》預算總額達7405億美元（約5.74萬億港元），下一步將送參議院院會審議。法案具體內容尚未公開，參議院軍委會發布的摘要顯示，與台灣相關的部分放在「加強同盟與伙伴關係」章節，提到表達對《台灣關係法》的承諾，支持深化雙邊關係。

威懾倡議未來兩年投逾500億

NDAA首次提出建立「太平洋威懾倡議」，明言是向中共發出強烈信號，美國堅定捍衛在印太地區的利益。美國將於2021財政年度投入14億美元（約108.5億港元）於「太平洋威懾倡議」，2022年將再注資55億美元（約426.24億港元），資源重點投放到關鍵軍事能力缺口，消除美國盟友與合作伙伴的疑慮，加強美國在印太威懾能力的可信度。這針對中國的計劃將遵循針對俄羅斯的「歐洲威懾倡議」的形式，後者自2014年克里米亞事件後已耗資220億美元（約1704億港元）。

法案亦有提及華為及解放軍的高超音速武器。NDAA要求，國防部長就該部門使用華為5G技術對人員、設備、行動造成的風險提交報告，以及在決策時考慮華為及中興等供應商帶來的5G和6G安全風險，以保護美國國防工業基礎設施、供應鏈、知識產權及技術；又指部分空軍基地有可能遭解放軍現有或研發中的巡航導彈及新型高超音速導彈擊中，支持國防部調配資源，加強保護。

提華為風險解放軍高超音速導彈

霍利周四在Twitter稱，提交《台灣防衛法》草案，以遏止中國帝國主義，以及「捍衛我們的切身利益與我們的伙伴＃台灣」。霍利隨後發新聞稿指出，台灣是自由開放印太的關鍵，中共若奪取台灣控制權，就能隨時統治該區域，「我們絕不能允許」。草案旨在維持美軍阻止中國對台灣及其他目標造成既成事實的能力，「既成事實」（fait accompli）是指北京在美軍作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時令美軍相信採取應對行動將非常困難或需付出高成本。草案要求美國防長從2021到2026年每年提交報告，內容包括評估美國核武力對大陸武力犯台的威嚇能力。

議員擬台灣防衛法防武統 台致謝

台灣外交部發言人歐江安昨回應稱，將持續關注法案後續審議情况，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，進一步深化台美在各領域的友好伙伴關係，感謝美國議員支持台美軍事合作。

美台首《人才白皮書》出爐

另外，美國在台協會（AIT）和台灣立法院「數位國力促進會」、經濟部，昨舉行首部「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」發表會，台灣總統蔡英文、立法院長游錫堃、AIT處長酈英傑均有出席。酈英傑指出，TCA希望為台灣產業界安排赴美訪問考察團，也想成立來台及赴美的實習計劃，以促進美台新創人才自由流通。蔡英文表示，期待未來台美人才交流培育，有更密切合作，讓台灣成為國際人才中心。

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