韓國瑜別高雄「橫刀向天笑」 陳其邁有意參加補選

中央社報道，昨日是韓國瑜及團隊最後一天返工，高雄市政府舉辦「真愛高雄、珍重再見」送別音樂會，大批民眾身穿白衫、戴口罩、手持青天白日旗到場。韓國瑜偕政務首長各持一支白玫瑰，緬懷上周六墮樓的高雄議長許崑源，韓一度用手帕拭淚。

支持者高喊口號，不少人當場灑淚。韓國瑜率團隊鞠躬答謝民眾一路相挺，並逐一感謝台上首長。韓國瑜表示，離開高雄雖有萬般不捨，有一些遺憾，但沒有怨尤，心中坦然，因為他知道為何而戰，無論結果，都會「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」。該句出自清末維新派人士、「戊戌六君子」之一譚嗣同詩作〈獄中題壁〉，巧合的是，昨日正是戊戌變法122周年紀念日。

國民黨文傳會主委：續重用韓

韓國瑜稱，不接受任何職務，不參與任何組織，仍會心繫高雄、心懷社稷。不過，國民黨文傳會主委王育敏表示，後續一定會重用韓國瑜，將徵詢韓的意見，看未來要用何種形式繼續協助國民黨。

按照台灣法例，高雄市長補選將在3個月內舉行，其間行政院會派員代理市長。盛傳的人選楊明州回應稱，未接獲長官電話，但公務人員尊重長官安排，沒有選擇戰場權利。行政院發言人丁怡銘則說暫不評論。63歲的楊明州擔任公職36年，曾任高雄市政府秘書長及前市長陳菊任內的副市長，市議會藍綠議員均肯定楊熟悉市政。

至於各黨的補選人選，目前民進黨內對徵召陳其邁參選呼聲最高，陳可能下周宣布辭官參選，時代力量也傾向支持他。王育敏指出，國民黨一定會自提人選，但不預設黨籍限制，正在廣泛徵詢，也會詢問韓國瑜的想法。民眾黨組織部召集人、立委蔡壁如則指出，希望與其他在野黨共推人選，重現台北市長柯文哲2014年以無黨籍參選的模式。