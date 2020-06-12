Zoom「守營運地法律」 封周鋒鎖李卓人帳號

【明報專訊】美國網絡會議軟件Zoom近日以「遵守當地法律」為由，關閉現居於美國的中國民運人士周鋒鎖與香港支聯會主席李卓人的帳號，被指或與六四紀念活動有關。Zoom其後表示已重開位於美國（周鋒鎖）的帳號。
美國新聞網站Axios等報道，非政府組織「人道中國」5月31日用Zoom舉辦六四31周年全球線上紀念會，其間兩度中斷，疑遭黑客攻擊。該組織創辦人之一周鋒鎖6月7日發現自己的Zoom帳號被關閉；無獨有偶，李卓人的Zoom也在5月下旬被關閉，兩人均向Zoom申訴，但都未獲回應。
Zoom：已重開周帳號
Zoom其後發聲明稱，「就像任何跨國公司，我們必須遵守營運所在地的法律。跨國線上參與者也都要遵守他們各自所在地的法律。」並稱會不斷改進相關流程。
民運人士王丹昨（11日）對中央社稱，Zoom的回應完全站不住腳，「美國的公司首先要遵守美國的法律，怎會去遵守其他地方的法律？」他表示，美國國會與行政當局中國委員會（CECC）已關注此事。他又說，他們將會對Zoom提起訴訟。
疫下激增的全球居家工作的需求，令Zoom爆炸式增長，其與中國的聯繫及安全隱患亦備受關注。Zoom創辦人袁征為早年移民美國的華人，公司在中國設有多個研發中心，早前曾因向中國的伺服器傳送資料等問題被用戶投訴。美國、德國、英國、台灣等地都有禁止或限制政府機構或企業使用Zoom。