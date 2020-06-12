Zoom「守營運地法律」 封周鋒鎖李卓人帳號

美國新聞網站Axios等報道，非政府組織「人道中國」5月31日用Zoom舉辦六四31周年全球線上紀念會，其間兩度中斷，疑遭黑客攻擊。該組織創辦人之一周鋒鎖6月7日發現自己的Zoom帳號被關閉；無獨有偶，李卓人的Zoom也在5月下旬被關閉，兩人均向Zoom申訴，但都未獲回應。

Zoom：已重開周帳號

Zoom其後發聲明稱，「就像任何跨國公司，我們必須遵守營運所在地的法律。跨國線上參與者也都要遵守他們各自所在地的法律。」並稱會不斷改進相關流程。

民運人士王丹昨（11日）對中央社稱，Zoom的回應完全站不住腳，「美國的公司首先要遵守美國的法律，怎會去遵守其他地方的法律？」他表示，美國國會與行政當局中國委員會（CECC）已關注此事。他又說，他們將會對Zoom提起訴訟。

疫下激增的全球居家工作的需求，令Zoom爆炸式增長，其與中國的聯繫及安全隱患亦備受關注。Zoom創辦人袁征為早年移民美國的華人，公司在中國設有多個研發中心，早前曾因向中國的伺服器傳送資料等問題被用戶投訴。美國、德國、英國、台灣等地都有禁止或限制政府機構或企業使用Zoom。