中印邊境對峙未解 解放軍崑崙山野外駐訓

原為鎮西疆最重要力量之一

《中國青年報》報道，陸軍第76集團軍某合成旅經鐵路「從西北戈壁到雪域高原，從35℃的高溫酷暑到零下9℃的嚴寒環境」，在海拔4200米的崑崙山腹地開展野外駐訓。報道所附的短片顯示，至少十數輛99式主戰坦克、步兵戰車參與此次駐訓，應為士兵所配的畫外音說道，「惡劣的天氣給我們帶來了不少困難，但也錘煉了我們在複雜環境條件下，執行任務的能力素質。」

報道稱，該旅是第76集團軍3支重型合成旅之一，裝備有99式主戰坦克、04A步兵戰車、89式122毫米自行榴彈炮、紅箭-10反坦克導彈等先進武器。該旅在軍改後接收了其他部隊的99式坦克，是鎮守西疆最重要的裝甲力量之一。

印媒：兩軍昨再會談

中印部隊近期在邊境拉達克地區發生多次摩擦，並增援兵力對峙。雙方上月起為解決衝突已舉行多次談判，但仍未有突破。印媒「今日印度」（India Today）援引消息人士稱，兩軍昨天在對峙點班公湖附近的楚舒勒（Chushul）再舉行會談，未來幾日也會繼續有多個級別的談判，以解決該地第14、15、17號巡邏點的問題。中國外交部發言人華春瑩昨稱，中印雙方通過外交和軍事渠道，已就妥善處理中印邊界西段有關事態有效溝通，取得積極共識。目前，雙方正按照有關共識，為緩和邊境局勢採取相應行動。

此前，解放軍柳林少將和印度中將辛格（Harinder Singh）上周六（6日）在中印實際控制線（LAC）中國一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站會談，其後雙方從該地區部分地點撤軍。