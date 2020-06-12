人權宗教自由 中美掀輿論戰 北京文章稱疫情令美陷危機 華府報告涉疆藏港澳

斥美將疫情當政治武器 優先考慮市場

國務院新聞辦公室主管的中國人權研究會昨日發表8000餘字的〈新冠肺炎疫情突顯「美式人權」危機〉一文。新華社報道，該文揭露美國政府應對疫情自利短見、任性低效和不負責任，目前已造成約200萬美國民眾感染、11萬多人死亡的悲劇，更使美國長期存在的社會撕裂、貧富分化、種族歧視、弱勢群體權益保障不力等問題持續惡化，導致美國民眾陷入深重的人權災難。

文章指出，美國爆發疫情後，一些美國政客並未把保障人民的生命和健康放在首位，反而將疫情視為攻擊政治對手的武器和攫取權力與黨派利益的契機，並優先考慮資本市場的反應，導致政府既未有效示警民眾，也沒有為醫療資源消耗做準備，把美國民眾推向感染和死亡邊緣。文章認為，美國社會的不平等在疫情中暴露無遺，美國政府抗疫不力違反「保障生命權」這一國家義務，違反平等與不歧視原則惡意污名化中國，停繳世衛組織會費阻礙全球共同抗疫，單邊制裁違反人道精神和國際合作原則等等。

港反修例澳門大三巴牌坊入宗教報告

美國政府則在當地時間10日，公布年度宗教自由報告。美國之音報道，蓬佩奧（Mike Pompeo）點名中國嚴重侵犯宗教自由。蓬佩奧稱，中國加大打壓宗教力度，不止大規模監禁維族，也持續打壓藏傳佛教、天主教及法輪功成員。

蓬佩奧公布的2019年國際宗教自由報告，特別點名中國、尼加拉瓜及阿爾及利亞等國侵犯宗教自由。針對中國部分，設有4個專節分別說明新疆、西藏、香港與澳門宗教自由現况。包括美國政府估計有超過100萬名維吾爾族、哈薩克族、回族及其他穆斯林少數民族成員，被中國政府監禁在特別建造的新疆集中營，而西藏及其他西藏區域有傳出民眾因為信仰，就「被消失」或遭逮捕及虐待。針對港澳地區，報告特別關注香港「反修例」運動效應，及澳門旅遊局去年在知名地標「大三巴牌坊」投射中國國徽光雕的行為。

外交部：美少數裔宗教狀况令人擔憂

外交部新聞發言人華春瑩昨回應稱，中國政府依法保護公民的宗教信仰自由；相比之下，美國少數族裔的宗教狀况令人擔憂，「我們敦促美方尊重事實，摒棄偏見，停止年復一年發表所謂報告，停止利用宗教問題干涉中國內政。美方每發表一次這樣的報告，只會讓世人又多一次見證美方的虛偽和雙重標準。」

（綜合報道）

（中美角力）

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