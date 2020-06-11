郝海東夫婦被內地封殺 兒亦遭塞爾維亞球隊解僱

郝海東在6月4日與「爆料革命」發起者、流亡美國的內地富商郭文貴，以及美國白宮前顧問班農等人共同宣布成立「新中國聯邦」，郝海東宣讀「新中國聯邦宣言」，聲稱要「消滅中共」。郝妻葉釗穎與丈夫共同受訪時說，「如果不是我們站出來，也會有別人站出來，只是這個機緣巧合，這個機會上天給了我們」。

內地隨即封鎖他們的所有資訊，除要求各媒體不得採訪郝海東夫婦。目前郝海東已被內地全面「封殺」，除微博外，百度、微信等網絡平台均已搜索不到任何關於郝海東的資料。葉釗穎因公開表示支持丈夫，也一同被「封殺」。事件亦波及郝海東在塞爾維亞踢球的兒子郝潤澤。6月6日，郭文貴在直播節目中披露，郝海東兒子郝潤澤已經被塞爾維亞足球俱樂部解除合約。中塞關係友好，中國醫療團隊3月曾前往塞國協助應對新冠疫情，該國總統還親吻中國國旗致謝。

在塞超攻入首球 內地一度好評

據公開報道，郝潤澤今年23歲，16歲時就在西班牙聯賽攻入了自己的第一個職業進球，今年2月加入塞爾維亞的尼什工人隊。5月31日，在塞爾維亞超級聯賽中，郝潤澤幫主隊在比賽中攻入一球逼平對手。賽後，內地媒體對郝潤澤可謂是好評如潮。不過，在郝海東6月4日發表「新中國聯邦宣言」後，與郝潤澤相關的報道也被封殺。