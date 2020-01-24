女子900次航班延誤 獲賠300萬遭告騙保

挑延誤率高航班 多重身分買保險

新華社和《揚子晚報》報道，一間保險公司的負責人陳先生上月27日向南京警方報案稱，在處理一宗航班延誤保險賠付時，發現以李女為首的多人，使用不同身分證、護照號碼，多次進行理賠，懷疑公司可能遭遇保險詐騙。

警方調查發現，曾在航空服務領域工作的李女及另外20多人，自2015年至2019年在各大保險公司頻繁申請航空延誤險，而有關賠款最終都轉到李的帳戶，因此將她列為疑犯，並於上月29日赴山東將其拘捕。公安在李女的住所搜獲大量記錄航班延誤時間、保險公司名稱、索賠金額的筆記，以及電腦中多份航空延誤險相關文件。

辦案警員稱，疑犯的紀錄顯示，一份航空延誤險保費從40到100元不等，賠付的金額則為400至2000元不等，如果延誤時間長賠款甚至可達7000至8000多元，其中李女曾以5個人的身分就一次航班延誤索賠10多萬元。

曾從事空服 了解流程

李女騙保手法精細，首先在網絡上挑選延誤率較高的航班，再查核航程中有沒有極端天氣，得益於過往的空服工作經驗，她有提前獲取航班取消或延誤信息的途徑。之後，李女利用從親友處騙來的20多個身分證號碼和護照號碼，每次使用四五個身分購買機票，每張機票再購買10多份甚至三四十份延誤險。最後，李女根本不會去乘搭這些班機，而是時刻關注航班動態，一旦延誤，便向保險公司索賠，如果沒有延誤，則趕在飛機起飛前辦理退票，減少損失。

經初步統計，李女在近900次航班延誤中，共計獲賠300多萬元。警方表示，李女曾從事過航空服務類工作，了解關於飛機延誤信息及保險理賠的流程，她失業後便打起騙保主意。李女利用其親友身分購買機票和航班延誤險，涉嫌在與保險公司訂立保單時，揑造根本不存在的受保人，騙取保金，客觀上存在內地《刑法》中的詐騙行為，涉案金額已達到「保險詐騙罪」的追訴標準。

有網民稱李女只是利用既定規則，加上一定運氣，並非騙保。《21世紀經濟報道》引述保險業人士指出，最大誠信原則是保險的基石，航班延誤險針對的是乘坐航班發生延誤，本案中無論動機還是行為，都不是真實的乘坐航班。上海警方上月也破獲一宗利用航班延誤險騙保案，涉案金額超過2000萬元，拘捕27人，屬集團犯罪。