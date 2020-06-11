中疾控首揭抗疫戰略：遏本地傳播待疫苗

刊文：沒圍堵措施 患者增加67倍

《刺血針》上周四（4日）刊登高福團隊的文章。《新京報》報道，文章指，研究者通過模型估計，如果沒有實施隔離確診者、追蹤密切接觸者、限制局部地區人員流動等圍堵措施，中國新冠肺炎患者人數將增加67倍。文章首度披露，目前中國抗疫的戰略目標，是保持不發生本地傳播或使傳播維持在較低水平，直至研發出安全有效的疫苗，並廣泛接種以形成人群免疫屏障。

文章又談到，疫苗前景可期，但仍有失敗可能，萬一研製疫苗未能成功或需要更多時間，中國將與國際科學界合作，確定有效藥物和治療策略。

院士：病毒在冬季易傳播

另據《北京日報》App報道，針對公眾普遍關心的疫情走勢，王辰周二（9日）在北京一個研討會上稱，影響疫情走勢有三大因素，包括病毒本身、社會及科學干預、氣候；總體而言，病毒在一些月份似乎容易傳播，廣州是在1月左右，北京在3月左右。

國家衛健委昨通報顯示，截至9日，內地31個省區和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3宗，均為境外輸入病例（內蒙古2宗，天津1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（上海1宗）；新增無症狀感染者5宗（均為境外輸入）。