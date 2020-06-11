中疾控首揭抗疫戰略：遏本地傳播待疫苗

【明報專訊】中國疾控中心主任高福及副主任馮子健團隊的文章近期在國際權威醫學期刊《刺血針》（The Lancet）刊登，文章指出，鑑於目前中國絕大多數的人普遍仍容易感染新型冠狀病毒，中國或再次面臨新冠肺炎流行的風險。另外，中國工程院院士王辰在分析疫情發展趨勢時則表示，疫情形勢在夏季相對好一點，在冬季要「深存戒懼之心」。
刊文：沒圍堵措施 患者增加67倍
《刺血針》上周四（4日）刊登高福團隊的文章。《新京報》報道，文章指，研究者通過模型估計，如果沒有實施隔離確診者、追蹤密切接觸者、限制局部地區人員流動等圍堵措施，中國新冠肺炎患者人數將增加67倍。文章首度披露，目前中國抗疫的戰略目標，是保持不發生本地傳播或使傳播維持在較低水平，直至研發出安全有效的疫苗，並廣泛接種以形成人群免疫屏障。
文章又談到，疫苗前景可期，但仍有失敗可能，萬一研製疫苗未能成功或需要更多時間，中國將與國際科學界合作，確定有效藥物和治療策略。
院士：病毒在冬季易傳播
另據《北京日報》App報道，針對公眾普遍關心的疫情走勢，王辰周二（9日）在北京一個研討會上稱，影響疫情走勢有三大因素，包括病毒本身、社會及科學干預、氣候；總體而言，病毒在一些月份似乎容易傳播，廣州是在1月左右，北京在3月左右。
國家衛健委昨通報顯示，截至9日，內地31個省區和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3宗，均為境外輸入病例（內蒙古2宗，天津1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（上海1宗）；新增無症狀感染者5宗（均為境外輸入）。