美駐武漢領館擬本月22日重開 華府：中美關係緊要關頭 人員就位極重要

美國有線電視新聞網絡（CNN）和路透社等報道，美國駐華使館公使銜新聞文化參贊白詩浪（Frank Whitaker）在回覆外媒的郵件中表示，美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）「打算在近期恢復在武漢的工作」，但沒有提供具體時間。

分析：角力持續 恐掀新冷戰

上述由美國國務院立法事務助理國務卿泰勒（Mary E. Taylor）發給國會的通知則稱，政府計劃在6月22日或前後恢復駐武漢總領事館的運作，但仍可能隨時根據情况修改此時間表，強調「在中美關係的緊要關頭，美國在華外交人員就位至關重要」。通知表示，「目前中國的整體狀况，特別是湖北省的狀况已經改善到適合（領館）在武漢恢復運作的程度。」

外媒認為，美國務院所指的「中美關係緊要關頭」，是指中美過去幾個月在新冠病毒源頭以及疫情應對問題上互相指摘，其間也在媒體、科技、貿易、外交等領域持續角力，兩國民間對彼此的看法亦趨消極，引起外界對「新冷戰」的擔憂。

網民：別將特朗普病毒帶到中國

央視新聞微博帳號昨報道美領館重啟消息，不少內地網民留言表態「不歡迎」、讓美國「別來投毒」。其中獲得最多「讚」的留言表示，希望美國人員來中國之前先在家隔離兩周，到武漢後再集中隔離兩周，別將「特朗普病毒」帶到中國。 有留言稱，「武漢好不容易恢復了正常秩序，他們又想把病毒送回武漢嗎？不必了。等他們國家自己擦好了再來吧。 」還有人嘲「急不可耐走，死皮賴臉來？」

武漢1月23日因新冠肺炎宣布「封城」後，美國駐武漢總領事館翌日表示暫停運作，並於1月28日撤出駐武漢30多名外交人員及家屬。據中國外交部，美國是當時第一個從武漢撤走外交人員的國家。 相比之下，在疫情期間領館保持運作的法國，當時受到中國傳媒盛讚。

首從武漢撤走外交人員國家

此後，武漢於4月8日解封，而防控最嚴的北京亦在本月5日起放寬湖北人員進京限制，包括武漢的湖北進京人員不再實行14天居家或集中觀察，4月9日更開放武漢的民航班機復飛。

CNN引述國務院發言人報道，除了武漢，目前美國在全球的使領館都相繼準備復工，有97個城市的使領館處於復工第一階段，允許40%工作人員復工，另35個城市處於第二階段，恢復40%至80%人員運作。

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