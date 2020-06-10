新版中國藥典 穿山甲被除名

內地《健康時報》報道，穿山甲未收載於本次藥典的原因之一，或與其成為野生資源枯竭的品種有關。 2020年版《中國藥典》編制大綱指出，「對於野生資源枯竭、商品匱乏、存在明顯安全性、倫理等問題（如化石類、人類胎盤類、動物糞便類等），以及基礎研究薄弱的品種從藥典中退出或不再增加收入本版藥典。」

傳統中醫經驗中，穿山甲鱗片具有消腫、活血、催乳等功效；內地及東南亞一些地區則認為食用野生動物「大補」；因入藥和食用方面的巨大需求，中國內地及非洲大量穿山甲遭偷獵走私。有中醫學者研究指出，穿山甲片的主要成分是角蛋白，與人的指甲、馬蹄的成分相同，並建議將瀕危動物從醫藥中剔除。

報道援引曾任中華中醫藥學會風濕病分會主任委員的王承德指出，在風濕治療中，活血化瘀、軟堅散結的藥其實很多，不一定要用穿山甲片，他在臨牀上經常用蝎子、蜈蚣、地龍（即蚯蚓）等，另外，豬蹄甲在消癰、抗炎、催乳等方面可取代穿山甲的功效。

港中醫公會：平衡與國際社會差異

香港中醫師公會會長關之義認為，穿山甲從藥典除名，主要表明中國遵守國際公約，平衡與國際社會長久以來的差異，「合情合理」。他對本報稱，少一味中藥材，對行業必然有一定影響，包括醫生要改變用藥習慣、處理藥材存貨等。從其個人角度，「為人類利益和專業醫療目的」，他贊成繼續使用穿山甲片，認為其他替代藥方療效不能等同，「但沒辦法，有時要為（國家利益）犧牲少少」。

世界動物保護協會中國辦公室高級科學顧問孫全輝博士稱，「穿山甲保護級別提升是形勢所迫，也是大勢所趨」，並已由《瀕危野生動植物國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ升至附錄Ⅰ，意味着所有穿山甲的活體、死體及製品的國際商業性貿易均被禁止。國家林業和草原局在上周五（5日）宣布，將穿山甲由國家二級保護野生動物調整為國家一級保護野生動物。

明報記者