中國對澳洲發留學預警

教育部周二發布的2020年第1號留學預警，內容指出，澳洲的大專院校近期計劃於7月前後陸續開學。惟全球新冠疫情擴散蔓延並未得到有效控制，國際旅行和開放校園存一定風險；加上在疫情其間，澳洲發生多宗針對亞裔的歧視事件，提醒留學生做好風險評估謹慎選擇是否赴澳或返澳。

澳洲政府統計數據顯示，自2015年起中國連續5年成為澳洲國際學生最大來源國。2019年，澳洲高等教育階段的中國留學生為153,822人，在國際學生中的佔比為36.6%。國際留學生在2018至2019財年為澳洲經濟貢獻了376億澳元（約2026億港元）。

上周曾發布旅遊安全提醒

文化和旅遊部上周五（5日）發布對澳洲的旅遊安全提醒，內容與教育部通告相若。澳洲副總理麥科馬克（Michael McCormack）等多名官員其後反駁說，中國的指控「是基於錯誤的資訊」，絕對歡迎任何中國人士前來澳洲。

中國不滿澳洲推動調查疫情來源，早前向澳洲大麥徵收80%的關稅，更暫停部分牛肉進口。中國駐澳洲大使成競業曾暗示，會以經濟手段回敬澳洲，中國人民或因此不買澳洲牛肉和紅酒、不送子女到澳洲留學。