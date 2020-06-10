日提案釣魚島改名 台掀保釣行動

團體批民進黨政府對日卑躬屈膝

《聯合報》報道，昨日上午，釣魚台教育協會、台灣釣魚台光復會、中華保釣協會等保釣團體，約50人來到日本台灣交流協會台北事務所抗議，眾人高呼「保護漁權、保障主權」等口號警告日方，又抨擊民進黨政府對日卑躬屈膝。現場有民眾手舉五星紅旗，高喊「釣魚台是我們的」。不過，日本台灣交流協會並未派代表接收抗議信，團體當場將之撕毁表達不滿，並表示待漁民結束漁汛期返台後，會有進一步抗爭活動。

台外交部：勿讓地方事務影響台日關係

台灣外交部發言人歐江安呼籲石垣市「勿讓地方性事務影響到台灣跟日本全面友好伙伴關係」。歐江安又重申，釣魚島是台灣固有領土，毋庸置疑。台灣將釣魚島規劃在宜蘭轄區內，國民黨縣議員蔡文益在議會提案，要求將釣魚島改名為「頭城釣魚台」反擊，宜蘭縣長林姿妙更邀請總統蔡英文一同「登島掛門牌」。國民黨昨日則發布五點聲明，強調釣魚島主權屬於中華民國，又嚴肅要求民進黨政府務必採取一切必要方式維護主權和漁權。

此外，據「中國海警」微信公號消息，大陸海警1302艦艇編隊8日在「釣魚島領海內」巡航。