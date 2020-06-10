美軍機穿越台灣 大陸蘇-30闖台空域 專家：解放軍或抵近監視美軍機

綜合台媒報道，追蹤飛機動態的Twitter帳號「Golf 9」和網站AirNav最新發布消息稱，美國海軍編號為「CNV7642」的C-40A運輸機，昨日上午從日本沖繩那霸起飛，由東向西進入基隆上空之後，一路南下沿台灣西海岸飛行，飛越新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南等城市，情况罕見；C-40A飛離台灣後，進入南海空域，最後降落泰國。

台灣國防部證實事件，並表示美國軍機進入台灣空域是按程序完成申請，其間沒有降落台灣任何機場。台國防部發言人史順文少將在記者會上回應稱，軍方掌握台灣周邊海、空域動態，目前情况一切正常。

C-40運輸機是波音737-700的軍用版。美國參議員訪台時也經常搭乘C-40專機降落台北松山機場，因美台沒有邦交，專機早年不在台灣過夜，但隨着近年美台關係升溫，這個慣例已被打破，美軍專機也曾在松山機場加油、補給。

另外，台國防部又透露，昨日上午偵獲解放軍多架蘇-30戰機曾短暫進入台灣西南空域，台軍除廣播警告外，還派出F-16空中偵巡戰機全程掌握並進行驅離。這是解放軍戰機今年第8度現身台灣鄰近空域。大陸國防部尚未回應，外交部發言人華春瑩昨在記者會上被問及有關問題時，僅稱「我沒有聽說」。

美軍機往常使用東部空域航路

中央社引述台灣國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲指出，駐日美軍軍機往來南海、東南亞一般經台灣東部空域的航路，今次採用台灣西部航路，相當特別，與台灣飛航情報區的A1航路極為接近，不排除機上載有重要物資或政軍要員，此次飛行路徑顯示台美互信深化，政治意義重大。蘇紫雲稱，根據氣象雲圖資料，C-40A有可能是基於飛航氣象考慮，向台灣申請A1航路。《旺報》則引述中華戰略學會研究員張競稱，台軍昨在東岸進行射擊訓練，C-40A不願冒險，改飛西岸。

對於北京出動蘇-30，蘇紫雲說，解放軍今次沒有搭配電子偵察機或空中預警機，顯示並非執行「遠海長訓」例行任務，而是進行攔截、監視任務，頗不尋常。其估計昨日蘇-30很可能來自南部戰區的湖南長沙空54旅、廣東湛江空6旅，並以多批次「接力」方式在台灣西南外海「迎接」美軍機，監視伴飛。

陸媒海外網引述北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺表示，美軍近期高調宣布對台軍售，艦艇高調通過台灣海峽，又放風說軍艦要停靠高雄港修理或補給，都是以打「擦邊球」的方式試探大陸態度。

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