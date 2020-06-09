國民黨批民進黨嘲弄許崑源逝世

韓國瑜避媒體 靈堂後面走

和韓國瑜交情深厚的許崑源是在6日晚上從住家17樓墮樓身亡，韓國瑜當晚即前往禮儀公司上香致意。昨日韓國瑜神情嚴肅抵達設在高雄市立殯儀館景行廳許崑源靈堂。一路上面對媒體提問，他都迴避不答，近11時許韓國瑜從靈堂後面離開，閃避媒體堵訪。而時代力量市議員黃捷前往弔唁時，則被在場人士指罵，大約停留10多分鐘後步出靈堂。

陸淑美上午率國民黨議員抵達市殯景行廳，隨後向媒體發表談話。中央社報道，陸淑美說，高雄本來是善良淳樸的城市，卻在政黨故意的操弄動員下，造成社會強大的對立與仇恨，讓許崑源感到痛心疾首，甚至付出生命希望能喚回社會的良知。「我們對於民進黨撕裂民心造成社會動盪不安的做法，表達最嚴厲的譴責」。

國民黨主席江啟臣亦表示，許崑源的離開讓大家難過，卻看到民進黨的議員以嘲弄心態在談論，甚至還有網絡的假帳號、網軍繼續在抹黑。他同時呼籲民進黨主席蔡英文，約束自己的參政同志、網路側翼，政治可以激烈競爭，但不可以競爭到沒有人性。

台總統府發言人丁允恭稱，不分任何團體與人士，都不應以此消費逝者，也呼籲不論各黨派的支持者都應保持理性。