暴雨成災 兩廣發紅色預警 廣東15市縣停課 桂林300師生困洪水

中國氣象局消息，從6月7日到8日，珠江三角洲、粵北、汕尾等地出現暴雨到大暴雨，其中，清遠南部、廣州北部、惠州北部和深圳局部地區出現特大暴雨。截至昨日（8日），廣東全省已發布49條天氣預警，受暴雨影響，昨日珠海、惠東、汕尾等15個縣市中小學校要停課。

預計未來3天，江南、華南等地仍持續強降雨，廣西西江幹流梧州江段將出現超警洪水，為今年西江第1號洪水。自6月1日開始，華南地區發生入汛以來最強降雨過程，累計降雨量由100至250毫米。受降雨影響，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南8省及自治區，52條河流發生超警戒水位以上洪水。

廣西受災最為嚴重，桂林等部分地區洪水水位達兩米以上，桂林陽朔多處水浸，低窪地區更成澤國。中新網報道，桂林市雁山區一間小學校300多名師生昨晨被洪水圍困，教室被淹，供電中斷，最深處水位超過1.5米，水位仍在繼續上漲，情况緊急。經消防人員近3小時救援，被困師生全部獲救。

據廣西應急部門統計，截至6日下午，本次洪澇災害造成廣西受災人口超過32萬人，因災死亡1人，農作物受災面積1.4萬多公頃。7日，廣西多地再降暴雨，廣西氣象部門統計，累計降雨量超過250毫米的有43個地區，最大降雨量為桂林市永福縣觀測站的357.5毫米。

湖南9萬人受災 緊急轉移3000人

此外，湖南多地出現暴雨，江華瑤族自治縣和江永縣數十個村莊被淹，5人在洪水中失蹤，有民眾遭洪水圍困。全省有20餘個縣市區發生洪澇災害，共有9.35萬餘人受災，緊急轉移3205人，一批工農業基礎設施受到不同程度損毀。

據統計，災害造成南方8省（自治區）176.3萬人受災，9人死亡，5人失蹤，12萬人緊急轉移安置；1.4萬間房屋倒塌和損壞；農作物受災面積11.35萬公頃，其中絕收9800公頃；直接經濟損失28.8億元人民幣。