印媒：軍方邊境會談 中印互不讓步

今日印度（India Today）引述不願具名的消息人士稱，6日的會談在中印實際控制線（LAC）中國一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行；在長達3個小時的會談中，印度陸軍第14軍團司令辛格（Harinder Singh）所率代表團要求中國恢復邊境4月底，即兩軍對峙前的原狀，減少在拉達克地區加萬谷（Galwan Vally）的部隊動員，並將部隊撤回原駐地。

印促復原邊境 華促停建邊境道路

同時，由解放軍南疆軍區司令柳林少將率領的中方代表團，則要求印度停止在邊境進行道路與橋樑修築。印度辯稱，工程是在LAC印方一側進行，中國沒有理由反對。

兩軍近期因拉達克邊境控制範圍爭議多次發生摩擦，目前印度不滿中國在該地區的班公湖附近增兵，指中國正向印度控制範圍推進並設立哨所及營地。而從中方角度，印度正在修建的道路將連接邊境地區與一座世界海拔最高、可降落C-130J運輸機的簡易機場，助印度形成快速調動部隊的優勢。

華春瑩：已達共識

外交部發言人華春瑩昨天證實中印舉行了軍長級會談，稱雙方達成共識，將共同努力維護邊境地區的和平與安寧，「雙方有意願、有能力通過談判協商妥善解決有關問題」。