6個「不允許」 禁走私黃賭毒

廢取締賣淫規定 曾惹性產業聯想

據國新網報道，劉賜貴表示，海南制定出台並且正在實施反走私條例，對走私有明確的法律條款。因為「零關稅」以後，一線放開以後必須二線管住，管住主要還是貨物的走私，所以從法律方面，省人大常委會制定了相關的條例。

對於在推進海南自由貿易港建設過程中存的風險，海南將如何加強風險防範的問題，劉賜貴強調，與世界上許多資本主義制度的自貿港不同，海南自貿港是中國特色社會主義制度的自貿港，有6方面「不允許」，包括：不允許危害國家安全，不允許在意識形態破壞社會主義的制度，不允許通過貨物的貿易走私，不允許搞黃賭毒，不允許破壞海南良好的生態環境，不允許在海南自貿港建設過程中產生腐敗，不廉潔的行為。

自中央支持海南全島建設自由貿易試驗區後，內媒多次傳出海南可能開賭場、搞博彩、放開跑馬等；去年海南廢止《海南省取締賣淫嫖娼規定》也曾引發將開放性產業的聯想。對於這些傳聞，海南官方多次予以否認。