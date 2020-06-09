發改委：海南自貿港與港互補 省長：將成全國度假購物天堂 邱騰華：利港利全球

中新社報道，海南省委書記劉賜貴在會上表示，海南堅持高標準高質量建設全島自由貿易試驗區，確定了18個先導項目，對中央「1+N」政策體系（即2015年中央和國務院聯合下發的《關於深化國有企業改革的指導意見》及出台的30多個配套文件），結合海南實際去細化、推進落實。

稱定位不同 不會衝擊香港

對於海南自貿港與全國人民有什麼關係，省長沈曉明說，首先，在自貿港背景下大幅度優化目前的離島免稅政策；海南將成為旅遊購物的重要目的地，「我們希望海南不僅成為全國人民的度假天堂，還能夠成為全國人民的購物天堂。」其次，海南自貿港將為全國乃至全世界的有識之士提供前所未有的發展機會。

海南自貿港會否部分替代香港的地位和功能，這是令人關注的焦點。國家發展和改革委員會副主任林念修表示，海南自貿港與香港定位不同，重點發展產業也不同，應該說互補大於競爭，不會對香港造成衝擊。林念修稱，香港、新加坡和迪拜是當前國際上高水平自由貿易港的典型代表，其建設模式、政策制度都各有特點。香港是重要的國際金融中心、航運中心和貿易中心，被眾多國際機構評選為全球最自由的經濟體和最具競爭力的地區之一。他表示，特別是香港回歸祖國以後，在「一國兩制」下，繼續保持繁榮穩定，並且深度融入中華民族偉大復興的壯闊征程中。

林念修稱，下一步，在海南建設自貿港進程中，將進一步加強與粵港澳大灣區的聯動發展，積極開展務實有效合作，保障香港的長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

財政部：建議遊海南多帶點錢消費

財政部副部長鄒加怡則表示，海南自貿港將大幅放寬離島免稅購物政策。他說，「各位如果到海南去旅遊，建議大家多帶點錢，多多購物消費。」 商務部副部長王受文透露，今年年內官方將制定跨境服務貿易負面清單，這將是海南自由貿易港制度集成創新的一個亮點，也是中國跨境服務貿易的第一張負面清單。

香港商務及經濟發展局長邱騰華昨認為，國務院推動海南省建設自由貿易港有利本港，亦有利全球貿易。港台引述邱騰華稱，國家於困難時仍然堅持開放對外貿易，相信對全球貿易有幫助，反而擔心部分發達市場故步自封。邱騰華表示，愈多自貿區，愈少貿易壁壘愈好，認為海南推進自由貿易，會吸引更多投資，香港作為區域中心必定會得益，例如提供專業服務，又指香港一向在競爭中成長。

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