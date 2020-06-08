救援港人方案料周四通過

《自由時報》報道， 《香港人道救援行動方案》是依據《港澳條例》第十八條，針對申請政治庇護的港人，提供安置與照顧方案。由陸委會統籌規劃並已送往行政院。雖然實施細則有兩個月預告期，不過預計行政院周四核定方案之後就可執行，目前已申請政庇的港人即可適用。

台國安局查核身分 免大陸滲透

專案小組會包括台國安局與調查局。據了解，現行港人到台申請庇護，會先請香港人權律師協助確認身分，並評估其危險等級。未來依照流程，台方受理個案後，會先進行初步判定，由國安局、調查局查核個案身分，避免大陸人士混入其中，藉機滲透。

安置處提供心理諮詢就業輔導

港人安置服務將分「自覓住所」與「集中安置」兩種。據悉，集中安置對象除無法自行租屋者，也包括社會關注個案，未來的港人集中安置處所會與移民署的非法移民收容所有所區隔。並會提供基本生活、心理諮詢、醫療保險等支持；獲准居留後，有就學、就業、職業訓練等輔導。

現行申請到台庇護的港人，是由香港當地募款援助，但捐款即將用罄，未來台灣政府將編列預算給予慰問金、安置費、關懷金等，直到個案獲准居留為止。今年預算將以陸委會急難救助費用支付，不足部分動用行政院第二預備金，明年正式編入陸委會預算。據悉，明年預算已試編，規模預估為今年的三倍。