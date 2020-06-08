議長遺言：社會已無是非 江啟臣韓國瑜弔唁：政治只是一時

綜合台媒報道，許崑源於6日晚自高雄市四維三路住宅大樓17樓墮樓身亡，終年63歲。不少高雄民眾昨日來到許家樓下，擺放鮮花以示緬懷。高雄市議員宋立彬與許崑源長子代表家屬向各界的關心表達感謝，並發表聲明，表示傳媒不實報道及傳言全是子虛烏有。許崑源幕僚表示，網絡有謠傳稱許有債務壓力絕非事實，外界勿以訛傳訛，對家屬造成二度傷害。

許幕僚：網絡謠傳子虛烏有

根據前往慰問的友人轉述，許妻前晚知道丈夫心情不好，一直陪伴在身旁，當時她因為接電話而離開，不久就傳出丈夫噩耗。而許崑源最後向妻子說的話，是「社會這麼沒有是非，我活着有什麼意思」。對於許突然離世，韓國瑜驚訝不已，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去，韓也前往殯儀館弔唁及慰問議長家人。

國民黨主席江啟臣偕國民黨秘書長李乾龍等人昨日南下到高雄市立殯儀館弔唁。對於網絡謠傳，江啟臣表示，人民心中有一把尺，盼政治人物的一言一行要對社會負責，勿在此時於任何人傷口撒鹽。有傳媒追問對許臨終遺言「社會已無是非」的看法。他說感到難過，希望悲劇到此為止；強調選舉、罷免都已經結束，台灣的社會不是只有政治，有太多事情要做，盼大家冷靜。

國民黨前主席吳敦義亦前往許家探視家屬，他接受傳媒訪問談及許妻，吳一度哽咽到說不出話，隨即離去不再受訪。許崑源友人表示，許與韓國瑜私交不錯，2018年許崑源向吳敦義力薦推舉韓國瑜選高雄市長，韓南下時許崑源也幫他找房子，一路挺韓到底，後來韓國瑜當選市長，許崑源也當選議長。

台東議員退國民黨

另外，國民黨因高雄市長韓國瑜被罷免而士氣受重挫，國民黨台東縣議會前副議長、現任縣議員陳宏宗昨日發出聲明，即日起退出國民黨，他稱主要是對國民黨從中央到地方長期的種種亂象，感到痛心與失望。