吉林降至低風險 全市解封

內地前日發現的一宗本土病例，由海南省對入瓊相關人員篩查發現。《南國都市報》報道，確診病例是37歲女子，湖北省天門市人，她6月5日隨湖北旅遊團到三亞遊玩，經篩查判定為無症狀感染者，隨後入院全面檢查確診。

內地增6確診 現一本土病例

新華社報道，吉林市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組昨宣布，按國家新冠肺炎疫情分區分級標準，6月7日起吉林市城區風險等級調整為低風險。即日起，城區內所有公路檢查點一律取消，高速公路檢查點恢復正常通行。

在小區封閉方面，吉林市規定，沒有確診病例及有確診病例封閉超過28天的小區，解除封閉管理；有確診病例封閉未達到28天的小區，繼續實行封閉式管理，小區居民可憑通行證出行，實行測溫、掃碼，管控到第28天。

吉林市還要求車站、客運站、商場、酒店等公共場所加強消毒、通風，執行測溫、掃碼，採取保持安全距離、限制客流量等措施，減少人群聚集。此外，全市室內景區、電影院、網吧、營業演出場所、酒吧、浴池、校外培訓機構等人員聚集密閉場所暫不開放。