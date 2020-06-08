控疫總開支1624億 患者平均花2.3萬元

白皮書稱，新冠肺炎疫情是建政以來，中國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件，對中國是一次危機，也是一次大考。

中新社報道，科技部長王志剛昨日表示，在完成研製和臨牀試驗後，疫苗可以應用時，「我們會認真落實國家主席習近平在第73屆WHO大會上的承諾，把它作為公共產品向全球提供」。而國家衛健委高級別專家組組長鍾南山6日表示，新冠疫苗最早在今年秋天或年底可作應急使用，內地目前有6種疫苗在臨牀試驗中。

「華阻西方疫苗研究」 美議員稱掌證據

另據路透社，美國共和黨籍參議員斯科特（Rick Scott）7日聲稱，中國試圖破壞或降低西方國家發展新冠病毒疫苗的速度，對此美方握有證據。他並未說明證據的具體細節，只提到經由情報機構所掌握。斯科特在接受英國廣播公司電視台採訪時稱，美方必須研發新冠肺炎的疫苗，「不幸的是，我們有證據表明，中國試圖破壞或讓疫苗的發展變慢」。