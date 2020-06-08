停77發展國債務償還 外交部：朋友圈更大

向世衛分兩批金援3.9億

央視報道，馬朝旭表示，國家主席習近平在第73屆世界衛生大會開幕式講話中宣布的舉措，都在積極落實中並不斷取得新進展。他表示，關於中國將提供20億美元（約155億港元）援助的承諾，包括提供抗疫物資援助、支持有關國家疫後經濟社會恢復發展、雙邊援助，以及多邊捐贈。中國正與有需要受援國通過平等協商確定援助項目，幫助發展中國家提升公共衛生水平、改善民生、減少貧困、促進經濟社會復蘇。同時，中國向世衛組織分兩批提供了5000萬美元（約3.9億港元）現匯援助，並向全球疫苗聯盟等國際組織捐贈等。

馬朝旭表示，中國積極參與並落實20國集團暫緩最貧困國家債務償付的倡議，已經宣布向77個發展中國家和地區暫停債務償還。30個中非對口醫院合作機制也正在加緊建立。馬朝旭說，患難見真情，在中國疫情防控形勢最艱難時，多國向中國表示慰問和支持，中國也投桃報李，盡己所能提供幫助。