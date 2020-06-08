中宣部：華媒抗疫報道「實事求是」

光明網報道，美國全國廣播公司（NBC）記者在記者會問及，西方媒體和中國官媒就疫情進行信息戰，人們為什麼要相信中方，徐麟作上述回應。他又批評，有些外國政客、媒體「炮製、炒作所謂的中國源頭論、中國隱瞞論、中國責任論等」，毫無事實依據，引起中國人民的強烈憤慨。他說，中國媒體無意打所謂的信息戰，但面對對中國的造謠誣衊、攻擊抹黑，中國媒體必須也必然會做出回應，這不是打嘴仗，而是「正本清源、明辨是非」，還原事實和真相。

衛健委：中國沒有隱瞞延誤疫情

馬曉偉也稱外媒「中國隱瞞疫情」一說「嚴重違背事實」，重申「中國政府沒有任何延誤和隱瞞，而是在第一時間向國際社會通報了病毒數據和相關疫情」。

澳洲研究院（The Australia Institute）上周一（1日）發布一份調查報告，指出在Twitter上一批「網軍」有組織地散布「新冠病毒為中國政府的人造生化武器」陰謀論。研究院委託昆士蘭科技大學專家，於3月下旬分析了260萬條帶「新冠病毒」話題標籤的帖文和2550萬條轉帖，發現大部分轉發發生在一秒或一分鐘內，表明是由人操作的機器轉發；部分帳號資料表現為親特朗普、共和黨右翼勢力。