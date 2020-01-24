白皮書：抗疫貢獻全球 應獲公正對待 「疫情經過」由12月27日開始 全文未提「吹哨者」

據中新社報道，白皮書是「真實記錄中國抗疫艱辛歷程的重要文獻」，全文約3.7萬字。中共中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟表示，發布白皮書，是為了記錄中國抗疫的艱辛歷程，分享中國疫情防控和醫療救治的有效做法，介紹中國人民歷經疫情磨難的感受和體會，傳遞團結合作、戰勝疫情的信心和力量。

記錄「抗疫艱辛歷程」文獻

白皮書的第一部分講述抗疫經過及成果，以去年12月27日位於武漢的湖北省中西醫結合醫院向區疾控中心報告不明原因肺炎病例為起點，分5個階段梳理事件，但全篇並無提及武漢中心醫院眼科醫生李文亮等疫情「吹哨者」。據白皮書數據，截至今年5月31日，全國累計報告確診病例83,017宗，治癒出院病例78,307宗，死亡病例4634宗，治癒率94.3%，病亡率5.6%。

該白皮書在最後一部分「共同構建人類衛生健康共同體」，呼籲國際社會團結起來，摒棄偏見和傲慢，抵制自私自利、「甩鍋」推責，「反對污名化和疫情政治化」。白皮書稱，「中國是病毒受害國，也是全球抗疫貢獻國，應該得到公正對待而不是責難」，中國在疫情初期就向國際社會發出清晰而明確的信息，而「個別國家無視這些信息耽誤疫情應對，卻反稱被中國延誤，『欲加之罪，何患無辭』 」。

「中國援助國際源於古道熱腸」

白皮書強調，中國「始終堅持公開、透明、負責任原則」及時向國際社會公布疫情信息，無端指摘中國隱瞞疫情和死亡病例數據，是「對14億中國人民、對被病毒奪去生命的逝者、對數百萬中國醫護人員的極不尊重」，中國對此堅決反對。

針對至今無解的病毒溯源問題，白皮書重申這需要科學家和醫學專家研究，基於事實和證據得出科學結論；透過轉嫁責任掩蓋自身問題，既不負責任也不道德，「中國絕不接受任何濫訴和索賠要求」。至於中國向國際社會提供援助，白皮書表示，這是源於中國人的「古道熱腸」、對他國人民苦難的感同身受、人道主義精神及「大國的責任和擔當」，「絕非輸出中國模式，更不是為謀求所謂地緣政治利益」。

蓬佩奧批宣傳手段「噤聲」

美國之音報道，美國國務卿蓬佩奧上周六（6日）發表聲明批評中國的宣傳手段，稱中國令發出疫情預警的醫生和記者噤聲及消失，並對死亡總數和疫情的嚴重程度撒謊。

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