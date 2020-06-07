駐京周記：北京復常指日可待

防控降級 為經濟人流「鬆綁」

截至目前，31個省區響應級別保持二級的有4個、三級有24個、四級有4個。北京此次下調防控級別，顯然為經濟發展和人群流動帶來「鬆綁」效應。除昨日北京諸多高校復課外，還取消湖北人員民航、鐵路和公路進京限制，啟動北京消費季和「夜京城」項目等。此前受疫情影響一直未能開通會展、體育賽事和演出等，也在解禁行列。

而因疫情防控設立在各社區的防控點，也不得拒絕健康合格者進入社區範圍。兩會期間，記者從釣魚台大酒店去就近的地鐵站，曾想穿過一條小路，卻因途徑一個社區而被防疫人員拒絕通過。還有一次在港府駐京辦外想就近買一瓶水解渴，也因賣水士多店位於社區內，記者不得不在圍欄外叫店家將水遞出來。因此，本次防控級別的調整，對於被疫情影響半年之久的北京而言，不論於經濟還是民生便利，都有著十分積極的影響。

北京下調防控級別的歷史，分別經歷了五一小長假、全國兩會等高密度人群流動的考驗。事後的疾控數據顯示，在北京並沒有引發新增確診病例和引起疫情反彈，也證明當前防控工作十分有效。雖然目前與疫情爆發前的城市功能相比，恢復情况已相差無幾，但在防止境外疫情輸入的壓力下，北京對境外入京的人士，仍採取14日隔離觀察的辦法，復工復產憑碼通行等常態化手段仍未取消。但相信若北京在此基礎上再次經得起考驗，至下月中前後，響應級別再次調低也不是不可能，意味着整座城市也將恢復正常。

明報記者 鄭海龍