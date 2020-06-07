華企涉銷美50萬假N95 美司法部起訴

美國之音報道，訴狀指出，金年公司4月6日至21日一共生產49.52萬個劣質N95口罩，貼上美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）和美國聯邦食品藥物管理局（FDA）的認證標註向美國出口。金年公司為掩蓋產品的劣質，更向FDA提交虛假的註冊說明。金年公司面臨3項觸犯美國「聯邦食品藥物和化妝品法案」的指控，一旦成立，每項指控最高可被罰款50萬美元（約387萬港元）。

特朗普警告中歐降龍蝦關稅

另據法新社報道，美國總統特朗普上周五在緬因州會見漁業代表時揚言，若歐盟與中國不降低從美國進口龍蝦的關稅，他將加徵報復性關稅。特朗普對龍蝦業代表稱，歐盟必須馬上降低美國龍蝦關稅，還說歐盟近年貿易上的作為幾乎跟中國一樣糟糕。特朗普又要求白宮貿易顧問納瓦羅一併檢討中國對美國龍蝦徵收的關稅，若中國不調低緬因州龍蝦關稅，「就找些他們覺得非常珍貴的出口品加徵對等關稅」。