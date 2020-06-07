中印軍方邊境會談 達避衝突共識

中央社報道，印度陸軍發言人安南德（Aman Anand）發聲明稱，印中官員繼續透過已建立的軍事和外交渠道保持接觸，以解決邊境地區的當前局勢。但聲明沒有提及昨日兩軍高層的會面內容。中方至今尚未回應。

印度國際亞洲新聞社（ANI）引述消息人士稱，會議在中印實際控制線（LAC）中國一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行，印度陸軍第14軍團司令辛格（Harinder Singh）與解放軍南疆軍區司令柳林少將，分率代表團出席。兩國在過去一個月內已進行近10次會談，但仍無法取得突破。

前日，印度外交部東亞司長史耐恩（Naveen Srivastava）與中國外交部亞洲司長吳江浩舉行視訊會議，回顧兩國領袖達成的共識，即中印之間的和平、穩定與平衡關係，是當前全球局勢下穩定的積極因素。印度外交部的聲明指出，雙方一致認為應透過和平磋商解決分歧，同時謹記尊重對方敏感、關切的議題與願望的重要性，不要讓分歧演變為爭端。中國外交部也在一份聲明中稱：「雙方一致認為，要在兩國領導人戰略引領下，將兩國互不構成威脅、互為發展機遇，不讓分歧上升為爭端的理念落實到行動，增進戰略互信，深化互利合作，妥善管控分歧。」