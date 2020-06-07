中印軍方邊境會談 達避衝突共識

【明報專訊】中國與印度的邊境部隊指揮官昨日就兩軍近日多次在爭議邊界發生衝突事件舉行會談，但對於雙方對峙的問題並未取得太大進展，僅達成應以和平協商解決分歧，避免演變成衝突的共識。
中央社報道，印度陸軍發言人安南德（Aman Anand）發聲明稱，印中官員繼續透過已建立的軍事和外交渠道保持接觸，以解決邊境地區的當前局勢。但聲明沒有提及昨日兩軍高層的會面內容。中方至今尚未回應。
印度國際亞洲新聞社（ANI）引述消息人士稱，會議在中印實際控制線（LAC）中國一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行，印度陸軍第14軍團司令辛格（Harinder Singh）與解放軍南疆軍區司令柳林少將，分率代表團出席。兩國在過去一個月內已進行近10次會談，但仍無法取得突破。
前日，印度外交部東亞司長史耐恩（Naveen Srivastava）與中國外交部亞洲司長吳江浩舉行視訊會議，回顧兩國領袖達成的共識，即中印之間的和平、穩定與平衡關係，是當前全球局勢下穩定的積極因素。印度外交部的聲明指出，雙方一致認為應透過和平磋商解決分歧，同時謹記尊重對方敏感、關切的議題與願望的重要性，不要讓分歧演變為爭端。中國外交部也在一份聲明中稱：「雙方一致認為，要在兩國領導人戰略引領下，將兩國互不構成威脅、互為發展機遇，不讓分歧上升為爭端的理念落實到行動，增進戰略互信，深化互利合作，妥善管控分歧。」
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