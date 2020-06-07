李克強兩會提倡 京城管：地攤不符首都定位 嚴格查處

明報記者 鄭海龍

攤販聚集 形成「步行街」

本報記者上周走訪了京城多個地方，發現在2017年北京疏解人口而逐步消失的攤販又重新出現。海淀區的朱小姐還帶着女兒以鍛煉的名義來擺攤，販賣的商品多是女兒曾用過的玩具和書籍，還有她們母女製作的一些手工作品。與朱小姐一起擺攤的，還有一些企業白領，他們稱是在下班後掙錢幫補家用。

在朝陽區日壇公園附近則又是另外一番景象，剛過傍晚6時，馬路一側百米長的自由攤位便已開始水泄不通。附近商場的商戶在商場收市後，將商品背到街面上「特價處理」。他們大多數是在地上鋪塊布，再擺上貨品，稍微講究一些的，是將汽車尾箱作為商品陳列台。一名楊姓攤販說，這裏開始時只有20多名商場的商戶，但兩天後，附近的攤販也搬過來了，發展成為約40個攤位的「步行街」。他認為「地攤經濟」是中央為拯救經濟的方式，未來會有更多的人加入「攤販」大軍。

一名徐姓銷售鞋子的檔販則表示，地攤給民眾最大的印象就是沒有店租，價格便宜，會吸引更多草根階層消費。他表示兩天來，每日有約四五百元人民幣的收入，足夠日常開銷。

網上流傳「北京擺攤地圖」

地攤經濟被認是很接「地氣」，也能滿足夏夜散步納涼市民的需要，使他們多了個「講價」和「撿便宜貨」的地方，成為京城熱門話題。上周三，一份「北京擺攤地圖」在網上流傳，並詳列了北京各區擺攤地點共109個。不過，《北京日報》引述北京市城管委的回應，上述地點實際上是多年前市內無序設攤較為集中的點位。近年這些攤點基本得到整治。報道又引述「市有關部門負責人」稱，北京不應也不能發展那些不符合首都城市戰略定位、不利於營造和諧宜居環境的經濟業態。

該負責人又認為，城市精細化治理稍一放鬆就可能前功盡棄，街道髒亂、假冒偽劣、噪音擾民、遊商滿街、堵塞交通、不衛生不文明等曾經的城市頑疾就會捲土重來，不利於樹立良好的首都形象和國家形象，不利於促進經濟高品質發展。北京市城管局亦表示，針對當前本市個別地點出現的擺攤設點、佔道經營等違法行為，市民反映強烈；市內各級城管執法部門要加強執法檢查，依法處理這類擾亂市容環境秩序的違法行為。

京消費季啟動 推動疫後復商復市

此前，北京市為推動疫後復商復市，投放122億元人民幣消費。昨日上午10時，在王府井，北京市委書記蔡奇、北京市長陳吉寧、商務部副部長王炳南等以及電器銷售員、快遞小哥、外賣小哥和援鄂醫護代表等，共同啟動北京消費季。當晚「夜京城」項目也告啟動，涵蓋4個地標、9個商圈及9個生活圈。

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