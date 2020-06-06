陸港學生陳情 促台解禁境外生 政大傳院院長批「政治因素向弱勢開刀」

香港邊城青年籲考量港局勢

中央社報道，台灣行政院近日召開跨部會會議，認為需等國際疫情更趨緩再檢討開放境外生來台，外傳教育部原規劃境外生7月起分批回台。團體「陸生返台推動組」昨發表聲明，再度呼籲盡快開放入境，並重申將配合檢疫措施。「境外生權益小組」昨日下午亦赴教育部陳情，呼籲讓應屆畢業生6月底進入台灣，其他境外生7月開始分批入境，9月下學期開課前全數來台。「香港邊城青年」日前亦呼籲台方考量香港局勢發展，提早開放港生入境，表示在港部分示威者具有台灣學籍。

「境外生權益小組」依台灣教育部資料統計，全台目前共有2.6萬多名境外生無法入境，因陸生及港澳生受限時間較早，其中港澳生約8500名，陸生約7600名，三地學生佔全部未返台境外生的62%以上。小組認為，境外生若分7、8、9三個月5批次回台，平均每批5200人，台灣只需確保5200個隔離房間能穩定供給，以大專院校或防疫旅館的空餘床位計算都足夠提供。

影響1.6萬陸港澳生

台灣國立政治大學傳播學院院長郭力昕1月時曾參與聯署，呼籲平等對陸生陸配檢疫，昨日亦在陳情會上發言。他對本報表示，台灣當局不給境外生入境時間表的做法，會讓人覺得政治考量多於其它，像是要保持「台灣零確診」、「防疫模範生」的紀錄，變成一種政府層面的「小確幸」，「覺得台灣本土安全就好，不理會台灣和世界、和華人社會的關係，這是缺乏國際視野的」。

上海陸生：台灣不要我了

郭力昕說，兩岸疫情期間持續有矛盾，台灣的防堵卻變成對陸生的報復，「揀了最弱勢的、對台灣最友好的那一批人」。他說很多陸生對台灣印象很好，希望體驗民主社會，來了以後卻發現「兩邊不是人」，台灣制度性的歧視加上如今的做法，都在消耗陸生對台好感，批評做法愚蠢。台灣某國立大學博士生小馬1月回大陸至今無法返台，她對本報表示，半年內陸生群體寫了幾百封陳情信送至總統府、教育部和陸委會，並聯署了4次，但無一回音。她形容自己「受困」上海140天，「台灣不要我了」。

明報記者