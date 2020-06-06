教育部：課程融入政治思想教育

涉政治認同家國情懷文化素養

所謂「課程思政」就是將各類課程與思想政治理論課結合。教育部官網昨發布印有關《綱要》的消息，指出在課程思政建設的總體目標和重點內容上，要在所有高校、所有學科專業全面推進，圍繞政治認同、家國情懷、文化素養、憲法法治意識、道德修養等重點，優化課程思政內容，提升教師展開課程思政建設的意識和能力。

建教研制度 課程納教師培訓

《綱要》要求，要根據不同課程的特點，分別明確公共基礎課、專業課、實踐類課程思政建設的重點，高校據此要各有側重地開展課程思政教學。同時結合學科專業特點，明確文史哲類、經管法類、教育學類、理工類、農學類、醫學類、藝術類等七類專業課程的思政建設主要內容，並要求有機融入課程教學。另要推動課程思政全程融入課堂教學建設，並落實到教學的各方面。

此外，《綱要》要求鼓勵學校將課程思政納入教師培訓中，建立課程思政集體教研制度；建立課程思政成效考核評價體系，將課程思政與各類績效考核結合，在教學成果獎、教材獎等表彰獎勵中，加大對課程思政優秀成果的支持。

內地高校推動思政教育由來已久，去年8月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若干意見》，又對思政課的設計提出新要求，並要求各地區各部門結合實際推動思政教育。