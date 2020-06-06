回應中國讓步 美取消華航班禁飛令

早前路透社引述多名美國政府官員和航空公司人士表示，美國運輸部計劃在未來數日內修改禁令，可能允許部分中國航空公司的客機飛往美國。美國運輸部沒有立即就此置評，但在周三宣布禁令時已表明，只要中方容許美國航企客機復飛中國，美方將會容許中國航企營運相同數量的客機航班。美國政府在周三表示，將從6月16日起禁止中國客運航空公司的航班飛往美國。不過，周五美國運輸部稱，將准許中國兩個客運航班往來兩國。

中國民航局周四發通告稱，自下周一（8日）起，未列入「第5期」航班計劃的外國航空公司，可在有關公司經營許可範圍內，選擇一個具備接收能力的口岸城市，每周營運一班國際客運航線航班。民航局的新調整還包括對入境航班因應乘客是否感染實施的獎勵和「熔斷」措施。

受消息刺激內地航空股齊升

民航局的「第5期」航班計劃於3月12日發布，要求該計劃名單上的外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留一條，每周營運班次不得超過一班，其中並不包括美國的航空公司。民航局的調整措施，將使得美國的航空公司從下周一起，每周可飛航中國一班客運航班。

彭博社引述美國航空協會4日的聲明稱，中國作出的新調整，對美國航空公司來說是邁向公平的一步，但認為中國做的還不夠。美國交通運輸部發言人彼奧斯特（Andy Post）亦表示，正在評估中國的調整，以確定是否需要採取進一步行動。

路透社稱，美國政府官員和航空公司高層私下對中國調整規定仍表示擔憂，因目前尚不清楚航空公司是否會同意每周只飛一次中國，因為它們已經申請每天兩到三個航班。達美航空和聯合航空本月已要求恢復飛中國的航班。兩家公司均表示正在評估中國民航局的指令。美國航空則表示，公司會等到10月底始恢復飛往中國的航班。

受消息刺激，內地航空股普遍上揚，南方航空（01055）最新升1成，報3.79元；國航（00753）升8.8%，報5.42元；東方航空（00670）升6.6%，報3.05元。

業界：中方措施響應美航企合理訴求

《環球時報》報道，中國航空專家王亞男指出，中國民航局的政策調整「並非一夜之功，倉卒出台」，而是應對國際民航需求逐漸復蘇，並與各方反複磋商後的通盤考慮，「這體現了中國自己的節奏」。

廣州民航職業技術學院副教授綦琦稱，中方新措施是積極響應包括美國航企在內的外國航空公司的合理訴求，政策明確了復航的具體路徑，極具可操作性。

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