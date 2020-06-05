歲半女疑發育 當局查貝因美奶粉

涉事店：售正品 貝因美：符標準

江西廣播電視台此前報道，豐城市旬女士通過微信，從一間名為「群嬰會」的母嬰店購買「貝因美·臻佑」奶粉，給一歲半的女兒飲用。她從4月發現，女兒的胸部比同齡嬰兒大。醫院檢查結果為「雙側乳腺低回聲區，可能發育」。旬女士懷疑是女兒喝的「貝因美」所致。

澎湃新聞報道，豐城市市場和質量監督管理局曾姓工作人員昨午表示，該局已經接到上級部門轉來的相關資料，將會聯合調查涉事奶粉，昨已對涉事店舖的工作人員作筆錄。涉事店舖工作人員表示，「所有奶粉都是正品，沒有一個是假的。」又稱店舖所售貝因美奶粉均來自正規渠道。貝因美官網工作人員也稱，貝因美產品符合國家安全標準，不會造成嬰兒早熟問題，其又稱BB早熟有很多原因，不能確定是奶粉導致。

母與店和解 醫生：難判奶粉所致

至昨日傍晚，旬女士稱已與涉事店舖達成和解，女兒身體狀况逐漸好轉，已無大礙。湖南省人民醫院兒科醫生張愛民分析，圖片顯示，女嬰或存在乳房發育的情况，但也可能是食用其他輔食或身體其他疾病導致，無法斷定一定是奶粉所致。