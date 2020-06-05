廣西小學前保安 校園斬傷39師生

消息：疑兇脾氣暴躁 早前遭開除

據梧州市委宣傳部通報，昨晨8時30分左右，旺甫鎮中心小學校發生一名保安持刀砍傷多名學生和教職員。相關人員接報後到場展開救援工作。經初步核查，受傷學生和教職員共39人，其中3人重傷，分別為校長、另一名保安及一名學生。傷者分別被送往市內多間醫院治理。

警方表示，涉嫌持刀傷人的男子李小民是旺甫鎮中心小學的保安，目前已被拘捕，傷人動機仍在調查。據「沸點視頻」報道，疑兇的前同事透露，李小民的脾氣不好，比較暴躁。案發前疑與學校負責人發生爭吵，學校把他開除，懷疑是為此報復。

多名學生頭部包紮 有保安重傷

有目擊者表示，至上午9時許，多輛急救車和警車到達涉事小學門口，醫護將多名受傷孩子送上救護車。多名學生的頭、肩及手臂受傷。一名保安亦重傷。現場影片顯示，多名頭部包紮受傷的小學生，正坐在鎮衛生院內接受治療，不少家人在場陪同。

另據《中國婦女報》報道，在傷人事件發生後，梧州市婦聯安排心理諮詢師為該校學生心理輔導，疏解學生因事件刺激造成的恐懼、焦慮、抑鬱等情緒。