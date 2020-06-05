北京讓步 美航班下周可飛中國 美擬禁中國航班 外交部：勿製造障礙

京滬廣深等37城列接收口岸

民航局通告稱，「為繼續做好疫情防控工作，同時便利國際人員往來，根據國務院聯防聯控機制要求」，依照有關規定調整國際客運航班數量，自下周一（8日）起，未列入「第5期」航班計劃的外國航空公司，可在本公司經營許可範圍內，選擇一個具備接收能力的口岸城市，每周營運一班國際客運航線航班。民航局其後在官網公布北京、上海、成都、武漢、廣州、深圳等37城為具備接收能力的口岸城市。

此外，民航局這次的新調整還包括對入境航班實施獎勵和「熔斷」措施。航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零的，可在許可範圍內增加每周一班航班，最多達到每周兩班；而若核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個，暫停該公司該航線運行一周；達到10個，暫停該公司該航線運行4周。「熔斷」期結束後，航司方可恢復每周一班航班計劃。

若5乘客確診 暫停營運一周

民航局的「第5期」航班計劃於3月12日發布，要求該計劃名單上的外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留一條，每周營運班次不得超過一班；但這中間並不包括美國的航空公司。民航局的調整措施，將使得美國的航空公司從下周一起，每周可飛航中國一班客運航班。

美國政府日前宣布將於6月16日起禁止中國航空公司飛美的航班，因中國「未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容」。中國民航局自5月起不批准美國達美航空、聯合航空、美國航空恢復航線的申請。但中國國航、東航、南航、海航仍在有限執飛中美航線。

學者：美施壓華留學生抗議影響

外交部發言人趙立堅昨就美國聲稱中斷航線表示「感到十分遺憾」，稱中國民航局正與美國運輸部就兩國航班安排保持着密切溝通。本來雙方已經取得一些進展，中方也已經宣布了有關政策調整，希望美方不要為雙方解決問題製造障礙。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報表示，美國用中斷航線威脅中國，同此前貿易戰一樣，是採取「極限施壓」手段。中方此次讓步調整航線，除美方施壓，還受到中國留學生抗議（回國航班少且貴）、穩就業穩外資等因素的影響。他認為中美之間始終是長期博弈，必定「有張有弛有退有進」，但在涉港台等原則問題上中國不會放鬆，其他一些問題（如航權之爭）則可能有鬆動空間。

明報記者

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