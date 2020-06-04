美駐阿聯酋使館拒中國公司驗病毒

今年3月，華大集團和阿聯人工智慧公司G42集團的合資公司成立檢測實驗室，已對阿聯酋900多萬人口中的逾200萬人進行新冠病毒檢測。據華大官網介紹，民營企業華大成立於1999年，是全球領先的生命科學前沿機構，也是全球最大的基因公司。

華大：檢測資料由當地管理

英國《金融時報》2日引述美官員稱，擔心外交官敏感信息落入中國手中，美方已「禮貌地拒絕」阿布達比進行採檢。上述美國官員稱，「病患隱私和採檢用途令人關切」。對此，華大集團回應，受測者資料由當地衛生當局管理，他們無法取得。G42也強調，擁有嚴格信息安全和資料保密規範。

此前，彭博社報道，華大集團與以色列、阿聯酋和沙特阿拉伯等美國盟國達成數億美元的合同，在中東建立了多個新冠病毒檢測實驗室。針對此事，美國對這些國家發出警告稱，中國公司可能會「讓政府獲取寶貴的個人數據信息」，而這些數據將推動未來的經濟。5月初，澳洲政府從華大集團採購可進行多達1000萬次新冠病毒檢測的設備，澳方強調不會危及病人的私隱。