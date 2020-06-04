美駐阿聯酋使館拒中國公司驗病毒

【明報專訊】美國駐阿聯酋大使館拒絕阿布達比當局對該使館數百名人員進行新冠病毒採檢，理由是有中國公司和技術牽連其間。美方官員稱，擔心外交官的敏感信息落入中國手中。美方所稱的中國公司是指華大集團，華大回應稱，有關檢測資料都是由當地衛生當局管理，他們無法取得。
今年3月，華大集團和阿聯人工智慧公司G42集團的合資公司成立檢測實驗室，已對阿聯酋900多萬人口中的逾200萬人進行新冠病毒檢測。據華大官網介紹，民營企業華大成立於1999年，是全球領先的生命科學前沿機構，也是全球最大的基因公司。
華大：檢測資料由當地管理
英國《金融時報》2日引述美官員稱，擔心外交官敏感信息落入中國手中，美方已「禮貌地拒絕」阿布達比進行採檢。上述美國官員稱，「病患隱私和採檢用途令人關切」。對此，華大集團回應，受測者資料由當地衛生當局管理，他們無法取得。G42也強調，擁有嚴格信息安全和資料保密規範。
此前，彭博社報道，華大集團與以色列、阿聯酋和沙特阿拉伯等美國盟國達成數億美元的合同，在中東建立了多個新冠病毒檢測實驗室。針對此事，美國對這些國家發出警告稱，中國公司可能會「讓政府獲取寶貴的個人數據信息」，而這些數據將推動未來的經濟。5月初，澳洲政府從華大集團採購可進行多達1000萬次新冠病毒檢測的設備，澳方強調不會危及病人的私隱。