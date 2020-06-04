駐英大使：遺憾聽到對華「冷戰言論」

與多名前政要出席線上訪談

據中國駐英國大使館網站3日消息，劉曉明1日晚與愛爾蘭前總統瑪麗·羅賓遜、英國前外交大臣大衛·米利班德、美國歷史學家尼爾·弗格森共同出席天空新聞台節目《疫情後我們的新世界》在線訪談，就全球疫情影響、中國抗疫表現、涉疫情獨立調查、氣候變化、香港局勢等展開討論。

稱港街頭暴力危害國安

被問到「應該由誰領導對疫情的國際調查」時，劉回答「應該由世界衛生組織主導」。他反駁弗格森批評中國對疫情反應緩慢，稱很遺憾聽到弗格森的許多冷戰言論，不知道他為何對與中國進行冷戰這麼感興趣。劉曉明指出，弗格森講的許多信息都是錯誤的，包括他說武漢封城期間，仍有很多航班從武漢飛到其他國家；並稱中國沒有浪費任何時間與各國分享信息和防控經驗。

節目主持人莫納罕提問稱，香港街頭能看到年輕人缺乏對政府信任，中國政府鎮壓要求民主的抗議者。劉說，香港事態根本不是什麼「中國政府鎮壓民主抗議者」，香港街頭上演的是持續不斷的違法暴力活動，這些活動危害國家安全。

他質疑暴力激進分子衝擊香港立法會，甚至放火燒傷無辜民眾，問如果同樣事情發生在倫敦街頭，如果暴徒衝擊英國議會，英國將作何反應？難道英國政府和警方會坐視不管、聽之任之？他認為，任何一個負責任的政府都會採取行動。