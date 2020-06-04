央視：福建解放軍演習實彈登島 黃東：對台作戰由準備轉入實質階段

頻頻軍演 明渤海實彈射擊

遼寧海事局發布的航行警告顯示，5日0時至10日24時將在渤海進行實彈射擊，禁止船隻駛入。官方公布的4點連線範圍與地圖對照可見，具體位置大致在遼寧大連市以南與山東煙台市以北的海域。

中央電視台的軍演畫面顯示，73集團軍的8輛兩棲重型坦克裝載炮彈之後一字排開，從大陸一側向對岸一個小島發起登陸攻擊，在渡海過程中還向小島灘頭陣地發射炮彈，不時命中目標。其間還發射煙霧彈干擾對方的反坦克導彈攻擊，最後成功登島。

73集團軍軍部駐地福建廈門，報道指出，該兩棲重型坦克合成旅利用東南某海域複雜多變的海况，組織兩棲重型合成裝甲部隊實戰條件下海上實彈射擊考核。考核圍繞兩棲裝備單裝基礎、指揮、機動、射擊、保障等5類10個實戰必備技能，全面檢驗兩棲裝甲部隊海上實戰能力。

陸擬軍演奪台東沙 台艇派駐

台灣總統蔡英文開啟第二任期前夕，解放軍自上月14日至下月31日在河北唐山京唐港區也進行了超過11個星期的實彈演習。另外，共同社早前引述消息人士透露，解放軍計劃8月在南海進行大規模軍演，模擬奪取台軍控制的東沙群島。台灣行政院海岸巡防署上月29日已將全新的多功能艇派駐東沙群島的東沙島，應對陸方軍演。

黃：用實彈對新兵震撼教育

澳門國際軍事學會會長黃東對本報稱，大陸近期軍演全用實彈，可增加逼真性，令官兵習慣、適應傷亡，特別是對從未經歷戰爭的新兵進行「震撼教育」。至於部分演習位置遠離台海，黃東指出，除登島等進攻台灣的演練外，大陸也需準備防禦，重點突出防空反導。黃東說，台灣軍力自蔡英文上台以來有所發展，已經部署彈道導彈，射程可達約2000公里，覆蓋長三角、京津冀等地區，雖然數量不多，解放軍也有攔截能力，但只要數枚打擊到大城市，即可造成重大死傷，陸方不得不在攻台前評估戰爭對自己經濟、民生的影響，這就是台灣的「非對稱戰略」。

黃東表示，從近日大陸軍演的頻率、規模、時間及出動不同軍兵種聯合作戰來看，證明未來10年對台作戰已進入準備的收官階段，轉入實質階段，意味北京基本放棄「和平統一」方針。他認為，現時進行多場軍演「肯定是做給外界看」，藉此將國內矛盾、尤其是新冠疫情危機轉移到兩岸問題上。此外，今年軍費預算增幅僅為6.6%，黃東稱，明年將出台「十四五」規劃，解放軍要「做出點成績」，以求增加撥款。