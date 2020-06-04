台北六四座談會：籲抗「極權瘟疫」 聲援港人抗爭

台灣中央廣播電台和中央社等報道，針對香港今年首禁辦維園集會，民進黨立委范雲稱，不管是基於疫情或是「港區國安法」等理由，在連紀念都不允許的年代，「抗拒遺忘、公開告訴大家你記得六四」，就是對抗極權最好的方式。陸委會前副主委陳明祺形容紀念六四是「一場記憶與遺忘的戰爭」。他亦表示，儘管現今台灣民眾普遍對中國大陸有距離感，但台灣對六四的紀念別具戰略意義。紀念六四，說明台灣不是一個「鎖國式的民主」，而仍然願意記得六四、願意促進中國的民主；只有民主的中國，才能讓台灣的安全獲得更大的保障，也讓香港獲得自由。

王丹：改變中國靠團體努力

王丹昨晚參與由獨立中文筆會主辦的六四線上紀念活動「後疫情時代，中國走向何方？」，他在開場的主題演講說，紀念六四的最好方式，就是帶着死難者的理想往前走。王丹說，近年形勢變得很快，儘管國際環境對於極權國家的政治合圍正在形成，但他覺得真正能改變中國的，還是要靠民運人士、民主團體的努力，國際社會是次要的，「我希望能看到改變」。

王丹表示，不同的民運陣營、團隊最好能夠資源整合，「不要去說別的團隊不好，現在的時間已經不允許民運團體互相攻擊」。他希望各個民運團隊能拿出讓中國老百姓聽得懂的的行動綱領、憲政綱領，拿出治國基礎；又強調中國民主化影響的不僅是中國，包括香港、台灣，呼籲流亡海外的民運人士、「反送中」抗爭人士、台灣本土民主化人士共同努力。

（六四 31）