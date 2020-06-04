親歷六四在台學者吳仁華：「反送中」喚醒台人

曾沮喪台人不關心李明哲王全璋

吳仁華2018年4月5日由美國到台灣任教，至今用的手機仍是美國的號碼。到台灣幾天後的4月8日，他就開始參加公開活動。那是一個星期天，他與台灣人權促進會、民間司法改革基金會等多個民間團體成員，騎單車到各捷運站演講，要求釋放大陸709維權律師王全璋和在大陸涉國安被捕的台灣非政府組織工作者李明哲。

至今吳仁華仍記得當時他們一個捷運站一個捷運站地奔走演講，「但是並沒人關心，捷運進進出出的人甚至不願意停下來聽我們演講」。吳仁華說，當時看到台灣人都不關心那些在大陸受到迫害的人，多少讓他有些沮喪。回到學校後，吳仁華與學生討論這事，很多學生都認為王全璋、李明哲關他們什麼事，他則對學生說「如果你們現在都不關心李明哲，就會出現第二個第三個李明哲」。

警惕中共對台活動 重視民主自由

在台灣兩年來，吳仁華不時提醒要警惕中共在經濟、意識形態等領域的滲透，就像他在美國一樣。他說事實上台灣被滲透的情况滿嚴重，「媒體、商界、學界都是如此，不敢觸碰敏感的問題，因為害怕得罪大陸」。但是香港的「反送中」運動卻成了喚醒台灣人的一個轉捩點，「讓台灣人，特別是年輕人關注到『一國兩制』的問題，他們從香港的運動中，知道了『一國兩制』的可怕」。

吳仁華說他去年參加了兩次撐香港的集會，其中11月在自由廣場的「撐香港，要自由」活動，現在回憶起來，吳仁華稱當時的氣氛讓他震驚，讓他看到了「台灣不會放棄對香港的支持」。從此之後台灣出現批評中共的聲音，警愓中共對台的一切活動，也更重視民主和自由的價值，「從這點來說，台灣要感謝香港的反送中」。

未給港抗爭者居權 指台幫助不夠

至於「反送中」運動後，台港的聯繫也日益密切，不少參與示威的香港人跑到台灣避難，「台灣做了一些努力，但仍然不夠」吳仁華說，台灣沒有像美國當年那樣，一刀切給中國民運人士居留權。現在台灣仍依靠《港澳條例》，以專案形式處理港人的申請，「這表示幫助有限」。他認為，現在香港民主派對台灣充滿期待，關鍵是台灣除了民意和朝野的道義支持外，如何才能有實質的幫助。他又說到，台灣還有一個針對大陸人的「兩岸條例」，但六四事件後，沒有一個民運人士因該條例而取得台灣居留權。

（六四 31）