民運參與者同憂港燭光「熄滅」

吳仁華憂港重演天安門鎮壓

目前在台灣東吳大學人權研究中心擔任訪問學者的吳仁華，在八九民運期間是中國政法大學講師，他親身經歷天安門廣場的清場，現在則是「最重要的六四研究者之一」。吳仁華說六四事件這麼多年來，香港維園每年的燭光晚會已經成為一個標誌，對於今年第一次不能舉行燭光晚會，感到非常傷感，也為政治環境惡化而擔心。

吳仁華表示，由於全國人大通過制定港區國安法的決定，今年紀念六四也讓人聯想到香港問題，「台北自由廣場六四晚上紀念活動的主題就是香港，並由在台的香港年輕人來主導」。最近5年，吳仁華不斷重複說六四不是歷史，而是現實。「這麼多年了，鎮壓仍在持續」。他表示，香港如果政治環境再惡劣下去，結局會很悲觀，「香港重演天安門事件的可能性很大」。

「但鎮壓並不取決於香港的示威者，不管是勇武還是和理非。」吳仁華說，而是取決於中共，「當年的天安門事件，由始至終都是和平理性非暴力，但還是被全副武裝的解放軍血腥鎮壓」。對於每年世界各地舉辦六四紀念活動，吳仁華認為更多是出於道義上的宣示，喚起人們的記憶；卻不能改變中國政府什麼，因此他也沒有特別的寄望，「一個遺忘的民族，悲劇總會不斷發生」。

滕彪籲守住六四報道空間

現為紐約城市大學亨特學院兼任教授滕彪，2014年不顧政法大學和內地國保的警告，第一次參加維園集會並登台發言，「如果我早出生兩年，那被坦克輾死的，很可能是我；而那流乾了眼淚的、被禁止說出真相的、被禁止悼念的，就是我的母親。六四死難者是替我而死的，是替我們每一個倖存者而死的。也就是說，我們的生命裏包含了他們的死亡，如果沒有意識到這一點，我們無法真正理解自身和我們所處的中國」，當時他這麼說。那年「佔中」氣氛正在醞釀，他清楚記得集會人數達最高紀錄的18萬。

回憶起6年前的那次集會，滕彪表示，「（維園晚會）對傳承六四記憶非常重要，是香港重要的傳統」。對於未來燭光晚會能否延續，他表示，「紀念六四已經成為香港的一部分」。認為雖然近年本土主義抬頭，但大多數人仍希望傳承六四精神，「這是反抗中共（行動）的一部分」。

滕彪表示，所幸香港的言論和網絡自由還沒消失，獨立媒體仍有報道空間，「只要有這種空間，關於六四的討論就不會停」。但要警惕內地當局滲透媒體，「塑造中共版本的六四」，籲香港要「守住新聞獨立」。但他認為，未來因為港區國安法，「抗爭空間會非常有限」，所以重點要爭取國際社會支持，讓國際社會認識到（反對中共極權）不止是香港人的問題，而「會對國際自由秩序（產生影響）、跟每個人都有關係」。

高瑜：接受國安法再沒一國兩制

在六四前夕被捕的內地獨立記者高瑜表示，今年在「港區國安法」、疫情種種因素下，維園燭光不讓點燃，令人遺憾。她認為香港的運動還要繼續下去，因為港人沒有退路，接受了「港區國安法」，就再也沒有一國兩制，香港的活力也將不復存在。

高瑜說，31年後，當局還在用鎮壓六四的手法對付香港、對付民眾的反抗，這讓她覺得香港和內地是一體的，「如果讓香港淪亡，內地的民主化事業不知道又要退後多少年」。她形容香港現在是專制的中國和世界的一個聯繫，是「一塊難得的飛地」，這塊飛地要改變顏色，中國將距世界文明更遠，所以她「百分百支持反送中、支持香港人維護一國兩制」。

明報記者

（六四 31）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676