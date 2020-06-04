民運參與者同憂港燭光「熄滅」

【明報專訊】今日是六四事件31周年，港府以新冠疫情「限聚令」為由，首度禁止市民在維園集會悼念六四，加上「港區國安法」立法在即，今年六四晚會被禁就有了不一樣的意義。本報採訪了89六四學運參與者吳仁華、流亡美國的前中國政法大學法學院講師滕彪和身在內地的資深獨立記者高瑜，他們都對香港維園悼念六四的燭光或會第一次「熄滅」而感到傷感，讚賞港人反抗專制的信念，但也為香港的未來而擔心。
吳仁華憂港重演天安門鎮壓
目前在台灣東吳大學人權研究中心擔任訪問學者的吳仁華，在八九民運期間是中國政法大學講師，他親身經歷天安門廣場的清場，現在則是「最重要的六四研究者之一」。吳仁華說六四事件這麼多年來，香港維園每年的燭光晚會已經成為一個標誌，對於今年第一次不能舉行燭光晚會，感到非常傷感，也為政治環境惡化而擔心。
吳仁華表示，由於全國人大通過制定港區國安法的決定，今年紀念六四也讓人聯想到香港問題，「台北自由廣場六四晚上紀念活動的主題就是香港，並由在台的香港年輕人來主導」。最近5年，吳仁華不斷重複說六四不是歷史，而是現實。「這麼多年了，鎮壓仍在持續」。他表示，香港如果政治環境再惡劣下去，結局會很悲觀，「香港重演天安門事件的可能性很大」。
「但鎮壓並不取決於香港的示威者，不管是勇武還是和理非。」吳仁華說，而是取決於中共，「當年的天安門事件，由始至終都是和平理性非暴力，但還是被全副武裝的解放軍血腥鎮壓」。對於每年世界各地舉辦六四紀念活動，吳仁華認為更多是出於道義上的宣示，喚起人們的記憶；卻不能改變中國政府什麼，因此他也沒有特別的寄望，「一個遺忘的民族，悲劇總會不斷發生」。
滕彪籲守住六四報道空間
現為紐約城市大學亨特學院兼任教授滕彪，2014年不顧政法大學和內地國保的警告，第一次參加維園集會並登台發言，「如果我早出生兩年，那被坦克輾死的，很可能是我；而那流乾了眼淚的、被禁止說出真相的、被禁止悼念的，就是我的母親。六四死難者是替我而死的，是替我們每一個倖存者而死的。也就是說，我們的生命裏包含了他們的死亡，如果沒有意識到這一點，我們無法真正理解自身和我們所處的中國」，當時他這麼說。那年「佔中」氣氛正在醞釀，他清楚記得集會人數達最高紀錄的18萬。
回憶起6年前的那次集會，滕彪表示，「（維園晚會）對傳承六四記憶非常重要，是香港重要的傳統」。對於未來燭光晚會能否延續，他表示，「紀念六四已經成為香港的一部分」。認為雖然近年本土主義抬頭，但大多數人仍希望傳承六四精神，「這是反抗中共（行動）的一部分」。
滕彪表示，所幸香港的言論和網絡自由還沒消失，獨立媒體仍有報道空間，「只要有這種空間，關於六四的討論就不會停」。但要警惕內地當局滲透媒體，「塑造中共版本的六四」，籲香港要「守住新聞獨立」。但他認為，未來因為港區國安法，「抗爭空間會非常有限」，所以重點要爭取國際社會支持，讓國際社會認識到（反對中共極權）不止是香港人的問題，而「會對國際自由秩序（產生影響）、跟每個人都有關係」。
高瑜：接受國安法再沒一國兩制
在六四前夕被捕的內地獨立記者高瑜表示，今年在「港區國安法」、疫情種種因素下，維園燭光不讓點燃，令人遺憾。她認為香港的運動還要繼續下去，因為港人沒有退路，接受了「港區國安法」，就再也沒有一國兩制，香港的活力也將不復存在。
高瑜說，31年後，當局還在用鎮壓六四的手法對付香港、對付民眾的反抗，這讓她覺得香港和內地是一體的，「如果讓香港淪亡，內地的民主化事業不知道又要退後多少年」。她形容香港現在是專制的中國和世界的一個聯繫，是「一塊難得的飛地」，這塊飛地要改變顏色，中國將距世界文明更遠，所以她「百分百支持反送中、支持香港人維護一國兩制」。
明報記者
（六四 31）
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