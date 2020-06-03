京新例禁詆譭污衊中醫藥

北京衛健委官網消息，該草案由北京市衛健委、市中醫局會同相關部門起草，公開徵求意見時間為2020年5月29日至6月28日。條例的徵求意見稿一共分為7章，共計55條。其中在「中醫藥保護與傳承」章節中，第36條規定，「任何組織或者個人不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳；不得冒用中醫藥名義牟取不正當利益、損害社會公共利益；不得以任何方式或行為詆譭、污衊中醫藥」。第54條規定，「違反本條例第三十六條第二款之規定，詆譭、污衊中醫藥，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任」。

網民：投訴中醫無效犯法否？

對於官方以條例形式明確規定不得詆譭、污衊中醫藥，引起內地網民爭議。湖南岳陽有網民稱，「明確拒絕中醫藥治療算不算詆譭、污衊？看了中醫藥沒效果、病沒治好，公開說了算不算詆譭、污衊？投訴中醫無效犯法不？」亦有網民表示，「想要大家承認，應該用療效，藥理，結果來說話，而不是用什麼條例」。

為扶持中醫藥發展，包括安徽和上海等內地多個省市都紛紛發布中醫藥相關條例，表示要大力發展中醫藥，將進一步提高中醫藥在醫療體系中的價值和地位。而在抗擊新冠病毒疫情中，中醫藥亦被普遍採用。