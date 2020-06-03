武漢「黑臉」醫生逝世 李文亮所在醫院第六名殉職者

終年42 遺兩幼子

綜合澎湃新聞等報道，胡衛鋒昨日上午因腦溢血和多重器官衰竭去世，終年42歲，身後留下兩名幼子。胡衛鋒是在1月下旬確診，2月初時病情惡化轉入加護病房，病情曾一度好轉。4月11日，胡衛鋒拔除了氣管切開套管，能夠正常講話，同月14日轉入了普通病房。

1月感染 病情反覆

由於在治療過程中用上了ECMO（人工心肺），胡衛鋒和武漢市中心醫院心外科副主任醫師易凡都曾「面容變黑」。有專家表示，這可能是由於重症患者肝臟受損後導致的色素暗沉、全身皮膚晦暗，待肝臟功能修復後可能逐漸恢復。報道顯示，5月6日，易凡康復出院。

專家料肝臟受損令皮膚晦暗

但據一名權威人士表示，4月22日，胡衛鋒出現腦出血狀况，醫護人員對其進行搶救，「搶救了一個多月了，但他腦出血情况很嚴重」。胡衛鋒的一名朋友說，胡衛鋒去世前病情反覆，雖然經過全力搶救，但未有起色。5月29日，胡再次出現腦出血。

此前，負責救治「黑臉」醫生的醫療隊隊長、中日友好醫院國家援鄂抗疫醫療隊危重症救治組組長詹慶元說，「我們是同行，他們在工作中不幸感染新冠病毒，於公於私於情於理我都特別想把他們救過來」。

在這次疫情中，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮、主任醫生梅仲明、甲狀腺乳腺外科主任醫生江學慶、眼科副主任醫生朱和平和醫院倫理委員會成員劉勵等醫生，先後感染新冠病毒不幸離世。據武漢市中心醫院的一份內部統計數據，截至2月9日17時，該院公衛科共上報職工新冠確診病例68宗，院外門診觀察147人，住院142人，納入醫學觀察醫務人員共266人。

另外，湖北省疫情防控指揮部昨日表示，從5月14日至6月1日，武漢市集中核酸檢測全市近990萬人，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300名、檢出率為萬分之0.303。目前武漢市無症狀感染者的比例極低，沒有發現無症狀感染者傳染他人的情况。

明報記者

（抗疫新階段）