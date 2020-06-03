台灣民調：逾七成人不視大陸為友

青年世代逾八成撐反送中

中央研究院社會學研究所「中國效應研究小組」這份電話調查，時間為2020年4月21日至5月28日，共訪問1234人，有效樣本1083個，中央社報道，顯示在「中國大陸政府，是台灣的朋友」議題上，有73%的台灣民眾不同意，僅23%同意。在去年，同意者為38%，不同意者58%。

民調也顯示，18至34歲青年世代有85%支持反送中，50至64歲中年世代支持度最低，但也有59%。民調將反送中與國家認同交叉分析，也呈現高度分化：認同是台灣人的群組，有77%支持反送中；中國人認同者只有16%支持反送中；雙重認同者則有43%支持反送中。而在受訪的有效樣本中，共75.3%自我認同為「台灣人」，認為是「中國人」的僅4.7%，「台灣人」、「中國人」都認同的則有20%。

中研院社會所研究員陳志柔分析，過去一年來，台民眾經歷了中美貿易戰、香港反送中運動、中共對台急推「一國兩制」及阻台加入世衛，認為大陸政府對台敵意不減。該所另一名研究員吳介民稱，台灣民意明顯走上一條遠離中國的路徑，且在年輕世代特別明顯。